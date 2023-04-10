В Россию возвращаются сталинские времена, - политолог

В Россию возвращаются сталинские времена, там только не хватает репрессий среди высшей номенклатуры, которые еще впереди. Об этом заявил в Телеэфире политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишут "Комментарии".



В РФ узаконили пожизненное заключение за госизмену

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“До недавнего времени самый популярный тезис был в России – “конечно все это безобразие, но это же не сталинские времена”. А посмотрите новостную ленту последних дней — 25 лет потребовали для Владимира Кара-Мурзу (оппозиционный политик, признанный в России "иноагентом"). Дума единогласно 400 из 400 голосов, стоя аплодисментами, приветствовали статью о пожизненном заключении за так называемую измену родине… И вот эта серия доносов говорит о том, что сталинские времена возвращаются с каждым днем все очевиднее”, — сказал политолог.

Он подчеркнул, что русский фашизм уходит не из глубины общества, а уходит от власти и инициируется явно сверху. Пионтковский высказал свое мнение о том, к чему готовится сегодня Кадыров.

"Война мафий в РФ за ресурсы не за горами. Он также прокомментировал сенсационное заявление Лукашенко о войне в Украине и отметил, что в стране-агрессоре уже более 30 НДС, и разъяснил, для чего они создаются", – говорит Андрей Пионтковский.

Напомним, "Комментарии" писали какая судьба ждет Кадырова: есть ли у него жизнь после Путина.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Лавров заявил, что Россия и США уже находятся в войне. Глава МИД России обвинил США в помощи Украине, которая отстаивает свой суверенитет.

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