В Россию возвращаются сталинские времена, - политолог

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Моесеенко Валентина
В Россию возвращаются сталинские времена, там только не хватает репрессий среди высшей номенклатуры, которые еще впереди. Об этом заявил в Телеэфире политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишут "Комментарии".
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Он подчеркнул, что русский фашизм уходит не из глубины общества, а уходит от власти и инициируется явно сверху. Пионтковский высказал свое мнение о том, к чему готовится сегодня Кадыров.
Напомним, "Комментарии" писали какая судьба ждет Кадырова: есть ли у него жизнь после Путина.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Лавров заявил, что Россия и США уже находятся в войне. Глава МИД России обвинил США в помощи Украине, которая отстаивает свой суверенитет.
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