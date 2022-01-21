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Кто вошел в депутатскую группу Госдумы по связям с Украиной

В Госдуме России создали депутатскую группу по связям с Украиной

сегодня, 13:18
Автор:

Козлова Альбіна
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В России сформировали депутатские группы по связям с зарубежными парламентами и определились с координаторами групп. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на телеграмм-канал депутата Госдумы.

Кто вошел в депутатскую группу Госдумы по связям с Украиной

В России создали группу по связям с Украиной, фото из открытых источников

Известно, что в Госдуме нового созыва созданы группы по взаимодействию с парламентами США, Украины, Великобритании и стран Прибалтики. Группу, которая будет сотрудничать с США, возглавил первый заместитель председателя комитета по международным делам ("Единая Россия") Вячеслав Никонов.

Группой, которая будет налаживать связи с Великобританией, руководит председатель комитета по финансовому рынку ("Справедливая Россия — За Правду") Анатолий Аксаков.

Главным координатором группы, работающей с Украиной, стал заместитель председателя комитета по информационной политике ("Единая Россия") Евгений Попов. Депутатскую группу по связям со странами Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) возглавит вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

В телеграмм-канале Евгений Попов написал, что много лет работал в Украине и продолжает общение со многими парламентариями и общественными деятелями.

" От термина "группа дружбы" в некоторых случаях придется отказаться. По моей инициативе, которую поддержали профильные комитеты, международное управление Думы, вернули группы по взаимодействию с Великобританией, США, Прибалтикой и Украиной. В этих странах с враждебной нам властью есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново", — отметил политик.

На публикацию отреагировал нардеп Гончаренко словами о том, что "палаты пора заводить, а не группы".

В группу по связям с Украиной вошли: Белик Дмитрий Анатольевич, Диденко Алексей Николаевич, Жириновский Владимир Вольфович, Кавинов Артем Александрович, Кошелев Владимир Алексеевич, Наумов Станислав Александрович, Никонов Вячеслав Алексеевич,
Панеш Каплан Мугдинович, Ткачев Алексей Николаевич, Умаханов Сайгидпаша Дарбишевич, Чернышов Борис Александрович, Шипулин Антон Владимирович.

Как сообщал портал "Комментарии", президент сделал заявление о Крыме и Донбассе.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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