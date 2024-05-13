Кто заменил Шойгу: что известно о новом министре обороны РФ Андрее Белоусове

На третий год полномасштабного вторжения в Украину в Минобороны РФ будет новый руководитель. Владимир Путин предлагает назначить на этот пост Андрея Белоусова, а его предшественник Сергей Шойгу возглавит Совбез. После сообщений Путина эти решения должен утвердить Совет Федерации.



Министр обороны России Андрей Белоусов. Фото из открытых источников

65-летний Белоусов известен как ученый-макроэкономист. Начал свою карьеру с прогнозиста и аналитика, а затем стал советником премьер-министров Примакова и Степашина. Далее работал в Министерстве экономического развития, был министром экономического развития в правительстве Медведева, работал помощником президента РФ по экономическим вопросам и вернулся в правительство как первый вице-премьер в 2020 году.

Как указывает ресурс The Insider, Белоусов был активным членом круглых столов в Москве еще 20 лет назад, а экономист и профессор Чикагского университета Константин Сонин описывает нового министра обороны РФ, как "компетентного".

"Редкий класс компетентных и государственнических экономистов старшего поколения. Я бы сказал, слишком компетентных, чтобы быть избранными в Российскую академию наук. В то время как другие макроэкономисты старшего поколения, как правило, сосредотачивались на общих наблюдениях, нечетких и необоснованных, Белоусов оперировал реальными цифрами. В то время только иностранные консультанты и центры молодых экономистов делали это в Москве на должном качественном уровне", — говорит Сонин.

Белоусов призвал к импортозамещению в России, чтобы развивать внутренний спрос, а также являлся сторонником отчислений сверхприбылей из крупных компаний в бюджет РФ. Его позиции были отвергнуты в 2018 году, однако после полномасштабного вторжения Кремль использовал его идеи по импортозамещению, а налог на сверхприбыли принес бюджету РФ в 2023 году 300 млрд рублей.

The Insider отмечает, что Белоусов ровно дистанцирован от всех групп в правительстве и не имеет своей команды, однако он доверенное лицо Путина, которому можно поручить полный аудит военных расходов. Кроме того, Белоусов полная противоположность Шойгу – он максимально закрыт и замкнут.

В свою очередь, Институт изучения войны указывает, что изменения в российском правительстве и перестановки в Министерстве обороны РФ означают, что Путин окончательно решил готовиться к долговременной войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный назвал главную причину прорыва россиян в Харьковской области.

Также "Комментарии" писали, что США признали ошибку, приведшую к потерям на войне в Украине.