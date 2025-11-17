logo

Россия Кто заплатит за продолжение войны: Путин нашел решение
НОВОСТИ

Кто заплатит за продолжение войны: Путин нашел решение

ABC News отмечает, Путин облагает россиян новыми налогами, чтобы иметь возможность и дальше воевать

17 ноября 2025, 07:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На фоне сокращения нефтегазовых доходов и общего ухудшения ситуации в экономике Кремль планирует пополнять бюджет войны, увеличивая налоги для рядовых россиян и малого бизнеса. Как передает портал об этом пишет ABC News.

Кто заплатит за продолжение войны: Путин нашел решение

Бюджет РФ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что уже с 1 января в России будет поднята ставка налога на добавленную стоимость (НДС) — с 20% до 22%. Фактически это "налог на продажу", то есть к ценам на все товары в магазинах добавятся еще несколько процентов. Ожидается, что это добавит в федеральный бюджет около 1 триллиона рублей (около 12,3 миллиарда долларов).

Также российское правительство снижает порог доходов малого бизнеса, после которого предприниматели обязаны платить НДС. Ранее малый бизнес освобождался от уплаты НДС, если его годовой доход (не прибыль) составлял менее 60 миллионов рублей (739 тысяч долларов США). Теперь же платить придется, если доходы превышают 10 миллионов рублей (около 123 тысяч долларов США) в год.

Это, в частности, повлияет на бизнес с низкой рентабельностью при больших объемах товарооборота, например, на небольшие магазины и предприятия бытовых услуг, такие как салоны красоты.

Также россиянам придется платить больше за спиртное и табак, налоги на которые вырастут. Больше российское правительство будет брать и за некоторые государственные услуги, такие как оформление водительских прав.

"Экономическое замедление и повышение налогов являются признаками того, что Путину и рядовым россиянам в ближайшие месяцы придется делать сложный выбор между оружием и маслом, то есть между военными расходами и благосостоянием потребителей после 3,5 лет войны против Украины", — пишет ABC News.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе рассказали, почему РФ в войне начала действовать, как в фильмах про Апокалипсис.



Источник: https://abcnews.go.com/International/wireStory/slowing-wartime-economy-pushes-kremlin-tap-consumers-revenue-127565813
