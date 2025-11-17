Хто заплатить за продовження війни: Путін знайшов рішення

На тлі скорочення нафтогазових доходів та загального погіршення ситуації в економіці Кремль планує поповнювати бюджет війни, збільшуючи податки для пересічних росіян та малого бізнесу. Як передає портал, про це пише ABC News.

У публікації йдеться, що вже з 1 січня в Росії буде піднято ставку податку на додану вартість (ПДВ) — з 20% до 22%. Фактично це податок на продаж, тобто до цін на всі товари в магазинах додадуться ще кілька відсотків. Очікується, що це додасть до федерального бюджету близько 1 трильйона рублів (близько 12,3 мільярда доларів).

Також російський уряд знижує поріг доходів малого бізнесу, після якого підприємці мають сплачувати ПДВ. Раніше малий бізнес звільнявся від сплати ПДВ, якщо його річний дохід (не прибуток) становив менше ніж 60 мільйонів рублів (739 тисяч доларів США). Тепер платити доведеться, якщо доходи перевищують 10 мільйонів рублів (близько 123 тисяч доларів США) на рік.

Це, зокрема, вплине на бізнес із низькою рентабельністю за великих обсягів товарообігу, наприклад, на невеликі магазини та підприємства побутових послуг, такі як салони краси.

Також росіянам доведеться платити більше за спиртне та тютюн, податки на які зростуть. Більше російський уряд братиме і за деякі державні послуги, такі як оформлення прав водія.

"Економічне уповільнення та підвищення податків є ознаками того, що Путіну та рядовим росіянам у найближчі місяці доведеться робити складний вибір між зброєю та олією, тобто між військовими витратами та добробутом споживачів після 3,5 років війни проти України", — пише ABC News.

