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Куда совершали атаку беспилотники по Москве (Карта)

Появилась карта, указывающая, что большинство беспилотников, атаковавших Москву, были рядом с резиденцией Путина.

сегодня, 12:12
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Автор:

Slava Kot

30 мая неизвестные беспилотники совершили атаку на столицу России. Большинство дронов были сбиты или повреждены вблизи резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Верстка".

Куда совершали атаку беспилотники по Москве (Карта)

Дроны атаковали Москву. Фото из открытых источников


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По информации российского издания, большинство ударов беспилотников было зафиксировано в западной и юго-западной части Подмосковья. Именно в этих регионах российской столицы находятся здания элиты РФ и резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево.

Просмотреть карту, где указано куда прилетели беспилотники по Москве можно ниже:

Куда совершали атаку беспилотники по Москве (Карта) - фото 2

Дроны наблюдали в населенных пунктах Ромашково и Раздоры, которые находятся менее чем в 10 км от резиденции российского диктатора. Также известно, что три беспилотника долетели до самой Москвы. Один из них врезался в многоэтажный дом.

Российское министерство обороны официально сообщило о восьми дронах, совершивших атаку. Информация в СМИ разница, там приводят цифры от 25 до 32 беспилотников, совершивших атаку на Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Главного управления разведки Украины при Минобороны Кирилл Буданов пригрозил россиянам из-за их массовых ракетных ударов по Украине. На следующий день неизвестные беспилотники атаковали столицу Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий объявил список украинской разведки, в которой перечислены имена россиян, первоочередных для ликвидации. Сергей Лавров отреагировал на список ГУР, в котором оказался президент России Владимир Путин



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Источник: https://t.me/svobodnieslova/2023
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