Куда теперь своими ударами достает Украина: почему Шойгу бьет тревогу

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу признал, что Урал оказался в зоне непосредственной угрозы со стороны Украины. Еще недавно регион считался недосягаемым для воздушных ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское издание Ura.

Шойгу заявил, что еще недавно регион был недосягаемым для украинских ударов, однако сейчас ситуация изменилась.

"Да, еще недавно Урал был недосягаемым для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы", — сказал Сергей Шойгу.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный обозреватель Иван Тимочко в интервью "24 каналу" отметил, что Московский округ в России наиболее защищен от воздушных целей. Концентрация ПВО вокруг – безумная, отметил. В то же время это не всегда помогает Москве справиться с атаками беспилотников.

"Военным нечем похвастаться. При лучшей защите, наибольшем количестве разведданных они пропускают удары. Конечно, это их не радует. Кроме того, для россиян важно показать, что все сплотились и стали плечом к плечу, чтобы защищать Москву. Все, чтобы рядовые россияне увидели, что москвичи, как и они, тоже находятся под угрозой ударов", – подчеркнул военный обозреватель.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина приступает к испытаниям новых баллистических ракет FP-7, которые могут использоваться для ударов по военным объектам на территории России. Об этом рассказал сооснователь украинской компании-разработчика Fire Point Денис Штилерман в интервью 24 каналу.

По его словам, первые испытания ракеты уже состоялись. В конце февраля компания опубликовала в социальной сети X видео с запуском новой разработки.

Штилерман отметил, что следующим этапом станут тестовые удары по целям противника.



