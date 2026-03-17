Куда теперь своими ударами достает Украина: почему Шойгу бьет тревогу

Кравцев Сергей
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу признал, что Урал оказался в зоне непосредственной угрозы со стороны Украины. Еще недавно регион считался недосягаемым для воздушных ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское издание Ura.
Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников
Шойгу заявил, что еще недавно регион был недосягаемым для украинских ударов, однако сейчас ситуация изменилась.
Читайте также на портале "Комментарии" — военный обозреватель Иван Тимочко в интервью "24 каналу" отметил, что Московский округ в России наиболее защищен от воздушных целей. Концентрация ПВО вокруг – безумная, отметил. В то же время это не всегда помогает Москве справиться с атаками беспилотников.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина приступает к испытаниям новых баллистических ракет FP-7, которые могут использоваться для ударов по военным объектам на территории России. Об этом рассказал сооснователь украинской компании-разработчика Fire Point Денис Штилерман в интервью 24 каналу.
По его словам, первые испытания ракеты уже состоялись. В конце февраля компания опубликовала в социальной сети X видео с запуском новой разработки.
Штилерман отметил, что следующим этапом станут тестовые удары по целям противника.