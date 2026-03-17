Куди тепер своїми ударами дістає Україна: чому Шойгу б'є на сполох

Кравцев Сергей
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу визнав, що Урал опинився у зоні безпосередньої загрози з боку України. Ще недавно регіон вважався недосяжним для повітряних ударів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє російське видання Ura.
Сергій Шойгу. Фото: із відкритих джерел
Шойгу заявив, що ще нещодавно регіон був недосяжним для українських ударів, проте зараз ситуація змінилася.
військовий оглядач Іван Тимочко в інтерв'ю "24 каналу" зазначив, що Московський округ у Росії найбільш захищений від повітряних цілей. Концентрація ППО навколо – шалена, зазначив. У той самий час це завжди допомагає Москві впоратися з атаками безпілотників.
Україна розпочинає випробування нових балістичних ракет FP-7, які можуть використовуватися для ударів по військових об'єктах на території Росії. Про це розповів співзасновник української компанії-розробника Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю 24 каналу.
За його словами, перші випробування ракети вже відбулися. Наприкінці лютого компанія опублікувала у соціальній мережі X відео із запуском нової розробки.
Штілерман зазначив, що наступним етапом стануть тестові удари по цілям супротивника.