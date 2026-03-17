Куди тепер своїми ударами дістає Україна: чому Шойгу б'є на сполох

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу визнав, що Урал опинився у зоні безпосередньої загрози з боку України. Ще недавно регіон вважався недосяжним для повітряних ударів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє російське видання Ura.

Шойгу заявив, що ще нещодавно регіон був недосяжним для українських ударів, проте зараз ситуація змінилася.

"Так, ще недавно Урал був недосяжним для повітряних ударів з території України, а сьогодні вже перебуває в зоні безпосередньої загрози", — сказав він.

військовий оглядач Іван Тимочко в інтерв'ю "24 каналу" зазначив, що Московський округ у Росії найбільш захищений від повітряних цілей. Концентрація ППО навколо – шалена, зазначив. У той самий час це завжди допомагає Москві впоратися з атаками безпілотників.

"Військовим нічим похвалитися. При найкращому захисті, найбільшій кількості розвідданих – вони пропускають удари. Звісно, це їх не тішить. Крім того, для росіян важливо показати, що всі згуртувалися та стали плечем до плеча, аби захищати Москву. Усе, щоб пересічні росіяни побачили, що москвичі, як і вони, теж є під загрозою ударів", – наголосив військовий оглядач.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна розпочинає випробування нових балістичних ракет FP-7, які можуть використовуватися для ударів по військових об'єктах на території Росії. Про це розповів співзасновник української компанії-розробника Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, перші випробування ракети вже відбулися. Наприкінці лютого компанія опублікувала у соціальній мережі X відео із запуском нової розробки.

Штілерман зазначив, що наступним етапом стануть тестові удари по цілям супротивника.



