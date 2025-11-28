logo

Любовница Путина появилась в Китае в платье за миллионы (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Любовница Путина появилась в Китае в платье за миллионы (ФОТО)

Алина Кабаева любит люксовые бренды

28 ноября 2025, 23:21
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева приняла участие в банкете, посвященном завершению турниров "Кубок "Небесная грация" и Beijing Top Open 2025, проходивших в Пекине (Китай). На этом мероприятии бывшая спортсменка появилась в платье от люксового бренда.

Любовница Путина появилась в Китае в платье за миллионы (ФОТО)

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Стоимость платья Кабаевой превышает миллион рублей. Об этом сообщает woman.ru.

В заключительный день соревнований состоялся торжественный банкет, на котором 42-летняя Алина предстала в черном шелковом платье от Valentino.

Любовница Путина появилась в Китае в платье за миллионы (ФОТО) - фото 2

Стоимость этого вида в РФ составляет 1,8 млн рублей (приблизительно 960 тыс. Грн).

Любовница Путина появилась в Китае в платье за миллионы (ФОТО) - фото 2
Любовница Путина появилась в Китае в платье за миллионы (ФОТО) - фото 2

Кабаева достигла значительных высот в спортивной карьере, однако подлинное богатство ей принесли не добытые медали. Алину связывают с президентом России Владимиром Путиным. По информации ряда расследователей, гимнастка родила главе Кремля двух сыновей. Мальчиков зовут Иван и Владимир, они появились на свет в 2015 и 2019 в Швейцарии и Москве. Детям дали фамилию Спиридоновых, и они живут в изоляции в роскошном дворце.

На фоне слухов о романе между Путиным и Кабаевой состояние Алины стало быстро расти. Российские медиа еще в 2022 году обнародовали информацию о том, как глава Кремля обеспечивает свою "царицу".

Также "Комментарии" писали о том, что российская гимнастка Алина Кабаева, которую часто упоминают в СМИ как вероятную партнершу президента РФ Владимира Путина, недавно появилась на публике. Как сообщают российские пропагандистские медиа, спортсменка появилась на спортивном мероприятии в черном платье, которое дополнила серьгами с жемчугом. Также отмечается, что Кабаева выбрала для выхода яркий макияж и легкую прическу. Пользователи социальных сетей обратили внимание, что облик гимнастки заметно изменился. Они предположили, что изменения могут быть связаны с вмешательством пластических хирургов.



Источник: https://www.woman.ru/news/alina-kabaeva-vyshla-v-svet-v-plate-za-1-8-mln-rublei-foto-naryada-id6669728/
