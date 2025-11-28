Коханка Путіна з'явилася у Китаї у сукні за мільйони (ФОТО)

Відома російська гімнастка, олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва взяла участь у банкеті, присвяченому завершенню турнірів "Кубок "Небесна грація" та Beijing Top Open 2025, які проходили у Пекіні (Китай). На цьому заході колишня спортсменка з’явилася у сукні від люксового бренду.

Аліна Кабаєва (фото з відкритих джерел)

Вартість сукні Кабаєвої перевищує мільйон рублів. Про це повідомляє woman.ru.

У заключний день змагань відбувся урочистий банкет, на якому 42-річна Аліна постала у чорній шовковій сукні від Valentino.

Ціна цього образу у РФ становить 1,8 млн рублів (приблизно 960 тис. грн).

Кабаєва досягла значних висот у спортивній кар’єрі, однак справжнє багатство їй принесли не здобуті медалі. Аліну пов’язують із президентом Росії Володимиром Путіним. За інформацією низки розслідувачів, гімнастка народила главі Кремля двох синів. Хлопчиків звати Іван та Володимир, вони з’явилися на світ у 2015 та 2019 роках у Швейцарії та Москві. Дітям дали прізвище Спиридонових, і вони живуть в ізоляції у розкішному палаці.

На тлі чуток про роман між Путіним і Кабаєвою статки Аліни почали швидко зростати. Російські медіа ще у 2022 році оприлюднили інформацію про те, як глава Кремля забезпечує свою "царицю".

Також "Коментарі" писали про те, що російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку часто згадують у ЗМІ як ймовірну партнерку президента РФ Володимира Путіна, нещодавно з’явилася на публіці. Як повідомляють російські пропагандистські медіа, спортсменка з’явилася на спортивному заході в чорній сукні, яку доповнила сережками з перлами. Також зазначається, що Кабаєва обрала для виходу яскравий макіяж та легку зачіску. Користувачі соціальних мереж звернули увагу, що зовнішність гімнастки помітно змінилася. Вони припустили, що зміни можуть бути пов’язані з втручанням пластичних хірургів.