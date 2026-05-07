«Культ Победы» трещит по швам: почему 9 мая 2026 года может стать для Путина окончательным фиаско

Более 25 лет Владимир Путин выстраивал вокруг 9 мая почти религиозный государственный культ, превращая победу СССР во Второй мировой войне в фундамент современной российской идеологии. Но теперь этот символ начинает работать против Кремля. Как пишет The Wall Street Journal, затянувшаяся война против Украины разрушает главный миф путинской эпохи – образ непобедимого лидера и "великой державы".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает: так называемая "специальная военная операция" уже длится дольше, чем война СССР против нацистской Германии. При этом Москва не может предъявить обществу ни громких побед, ни стратегического перелома. На фоне многомиллионных потерь, экономического давления и регулярных ударов украинских дронов по российской территории внутри страны растет раздражение и тревога.

Особенно болезненно воспринимается тот факт, что украинские беспилотники все чаще достигают регионов, которые россияне считали недосягаемыми для войны.

По данным WSJ, около 70% населения РФ уже находятся в зоне потенциальных ударов. Если раньше это вызывало эффект "сплочения вокруг флага", то теперь все чаще становится доказательством слабости Кремля и провалов системы ПВО.

Ситуация дошла до того, что даже сторонники войны начали публично говорить о возможной революции. В российских элитах распространяются слухи о конфликтах между силовыми структурами и вероятных попытках внутреннего переворота. Политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов заявил, что созданный Кремлем культ "дедов-победителей" теперь оборачивается против самого Путина.

Эксперты называют особенно символичным кризис вокруг парада 9 мая. Военный аналитик Нико Ланге считает, что Кремль оказался в ловушке: отменить парад Путин не может из-за его сакрального значения, но и проводить его становится все опаснее из-за угрозы ударов украинских дронов.

По оценке аналитиков, российское общество постепенно начинает осознавать: война идет совсем не по тому сценарию, который обещал Кремль.

Читайте также — Путин сорвал "тишину" ракетным ударом: десятки убитых после ночной атаки по Украине.



