logo_ukra

BTC/USD

80833

ETH/USD

2327.07

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія «Культ Перемоги» тріщить по швах: чому 9 травня 2026 року може стати для Путіна остаточним фіаско
commentss НОВИНИ Всі новини

«Культ Перемоги» тріщить по швах: чому 9 травня 2026 року може стати для Путіна остаточним фіаско

Кремль втрачає контроль над настроями в Росії: еліти шепочуться про переворот, а дрони України руйнують міф про «сильного лідера»

7 травня 2026, 11:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Понад 25 років Володимир Путін вибудовував навколо 9 травня майже релігійний державний культ, перетворюючи перемогу СРСР у Другій світовій війні на фундамент сучасної російської ідеології. Але тепер цей символ починає працювати проти Кремля. Як пише The Wall Street Journal, війна проти України, що тривала, руйнує головний міф путінської епохи – образ непереможного лідера та "великої держави".

«Культ Перемоги» тріщить по швах: чому 9 травня 2026 року може стати для Путіна остаточним фіаско

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає: так звана спеціальна військова операція вже триває довше, ніж війна СРСР проти нацистської Німеччини. При цьому Москва не може надати суспільству ні гучних перемог, ні стратегічного перелому. На тлі багатомільйонних втрат, економічного тиску та регулярних ударів українських дронів по російській території всередині країни зростає роздратування та тривога.

Особливо болісно сприймається той факт, що українські безпілотники все частіше сягають регіонів, які росіяни вважали недосяжними для війни.

За даними WSJ, близько 70% населення РФ вже перебувають у зоні потенційних ударів. Якщо раніше це викликало ефект "згуртування навколо прапора", то тепер дедалі частіше стає доказом слабкості Кремля та провалів системи ППО.

Ситуація дійшла до того, що навіть прихильники війни почали публічно говорити про можливу революцію. У російських елітах поширюються чутки про конфлікти між силовими структурами та ймовірні спроби внутрішнього перевороту. Політолог та колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов заявив, що створений Кремлем культ "дідів-переможців" тепер обертається проти самого Путіна.

Експерти називають особливо символічною кризу навколо параду 9 травня. Військовий аналітик Ніко Ланге вважає, що Кремль опинився у пастці: скасувати парад Путін не може через його сакральне значення, але й проводити його стає дедалі небезпечнішим через загрозу ударів українських дронів.

За оцінкою аналітиків, російське суспільство поступово починає усвідомлювати: війна йде зовсім не за тим сценарієм, який обіцяв Кремль.

Читайте також — Путін зірвав "тишу" ракетним ударом: десятки вбитих після нічної атаки Україною.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/world/russia/putins-strongman-image-is-fading-as-ukraine-brings-war-home-to-russia-985ec454
Теги:

Новини

Всі новини