«Культ Перемоги» тріщить по швах: чому 9 травня 2026 року може стати для Путіна остаточним фіаско

Понад 25 років Володимир Путін вибудовував навколо 9 травня майже релігійний державний культ, перетворюючи перемогу СРСР у Другій світовій війні на фундамент сучасної російської ідеології. Але тепер цей символ починає працювати проти Кремля. Як пише The Wall Street Journal, війна проти України, що тривала, руйнує головний міф путінської епохи – образ непереможного лідера та "великої держави".

Видання зазначає: так звана спеціальна військова операція вже триває довше, ніж війна СРСР проти нацистської Німеччини. При цьому Москва не може надати суспільству ні гучних перемог, ні стратегічного перелому. На тлі багатомільйонних втрат, економічного тиску та регулярних ударів українських дронів по російській території всередині країни зростає роздратування та тривога.

Особливо болісно сприймається той факт, що українські безпілотники все частіше сягають регіонів, які росіяни вважали недосяжними для війни.

За даними WSJ, близько 70% населення РФ вже перебувають у зоні потенційних ударів. Якщо раніше це викликало ефект "згуртування навколо прапора", то тепер дедалі частіше стає доказом слабкості Кремля та провалів системи ППО.

Ситуація дійшла до того, що навіть прихильники війни почали публічно говорити про можливу революцію. У російських елітах поширюються чутки про конфлікти між силовими структурами та ймовірні спроби внутрішнього перевороту. Політолог та колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов заявив, що створений Кремлем культ "дідів-переможців" тепер обертається проти самого Путіна.

Експерти називають особливо символічною кризу навколо параду 9 травня. Військовий аналітик Ніко Ланге вважає, що Кремль опинився у пастці: скасувати парад Путін не може через його сакральне значення, але й проводити його стає дедалі небезпечнішим через загрозу ударів українських дронів.

За оцінкою аналітиків, російське суспільство поступово починає усвідомлювати: війна йде зовсім не за тим сценарієм, який обіцяв Кремль.

