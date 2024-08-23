Курская операция обрушила рейтинг Путина: результаты соцопроса

Рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно рухнул из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину.

Рейтинг Путина резко упал. Фото из открытых источников

Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% – до 78,2%. Столь резкого падения показателей не было с начала войны РФ против Украины.

В соцслужбе отметили, что одобрение деятельности российского диктатора падало ниже 73,6% в июне 2023 года после мятежа Евгения Пригожина и достигло значения 72,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная причина успехов РФ на Покровском направлении — истощение и нехватка бойцов в ВСУ. Об этом изданию The Economist рассказали украинские военные. По их словам, есть и другие причины успехов россиян — преимущество РФ в снарядах, российская тактика небольших пехотных атак, КАБы, применяемые Россией новые типы радиоэлектронной борьбы и "идиотские" приказы командования. Полковник Павел Федосенко рассказал, что первоочередная причина – это все же нехватка людей, которые "не сделаны из стали".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ замедлили наступательные действия в Курской области, в этом направлении наступила стратегическая стабильность, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении пришло время стратегической стабильности. На уровне бригад идут бои за отдельные населенные пункты, но украинцы все же сохраняют силы и не повторяют практики интересных, но бессмысленных штурмов в стиле большого контрнаступления", — подчеркнул Николай Мельник.