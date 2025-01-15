Есть все возможности, чтобы развалить Россию и разделить ее между другими странами. Действенную схему предложил новоизбранному президенту США Дональду Трампу военный Дмитрий Бабкин.

Дональд Трамп

По его словам, если дожать Россию до смуты, а на это уйдет всего несколько лет, то можно будет брать ее под коалиционное внешнее управление под предлогом изъятия ядерного оружия.

Под этим поводом, говорит военный, можно ее навсегда разделить территориально под протекторат стран будущей коалиции.

"Там кусочки гораздо больше Гренландии можно будет получить. А благодарные россияне из регионов еще 100 лет будут целовать в задницу своих освободителей от московского рабства", – отметил Бабкин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире около 50 стран якобы пытаются "развалить Россию". По словам Лаврова, цель Запада якобы создать зависимое пространство на территории РФ.

"Западу вместо России нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно. Для этого была собрана коалиция примерно из 50 стран, чтобы попытаться расчленить Россию", — передают российские СМИ слова Лаврова.

Впрочем, известно, что в Кремле неоднократно и безосновательно обвиняли Запад в подобных намерениях. В частности, кремлевский диктатор Путин подобные заявления делал еще до начала полномасштабного вторжения РФ в 2021 году, а в феврале 2023 года тезис о "развале России" использовал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, оправдывая войну в Украине. По его словам, если Москва прекратит войну в Украине, Россию разорвут на части.



