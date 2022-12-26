20-летний призывник порезал вены в военкомате на глазах своей матери в России

В России, в городе Сыктывкар произошла трагедия. 20-летний призывник пришел в военкомат и порезал себе вены на глазах собственной матери и работников военкомата. Об инциденте пишет российское издание "ПроГород".

В России 20-летний призывник разрезал вены в военкомате (фото из открытых источников)

По информации издания, инцидент произошел 26 декабря. Парень пришел на комиссию в военкомат вместе со своей матерью. Во время визита он разрезал себе вены "острым предметом". Авторы материала не уточнили, о чем идет речь в такой формулировке.

Молодой юноша пытался покончить с собой на глазах у собственной матери и работников военкомата. После такого поступка его доставили в местную психбольницу.

По запросу издания "7х7, в Минздраве Республики Коми прокомментировали этот инцидент. Поступок молодого призывника назвали попыткой "шантажа". Информация о текущем состоянии здоровья призывника отсутствует.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что армия РФ запустила "конвейер смерти" . Человеческий ресурс в русской армии не имеет никакого значения для военного руководства. Власти РФ готовы к затяжной войне, новой мобилизации солдат, которых она бросит на передовую. Об этом 26 декабря сказал в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель Денис Попович. Попович убежден, что РФ готова к мобилизации и готовится к ней в начале следующего года. Верховное руководство готовится развертывать новые подразделения, части. Он убежден, что военное руководство страны-террористки не намерено отказываться от намерений захватить Донецкую область. В то же время Вооруженные силы Украины успешно уничтожают бронированную технику российской оккупационной армии.

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