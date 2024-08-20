Российские СМИ сообщают, что 82-летний певец Лев Лещенко, известный своими пророссийскими взглядами, болеет редким и смертельно опасным заболеванием — транстиретиновым амилоидозом. Это генетическое нарушение вызывает серьезные проблемы с важными органами, в частности, сердцем.

Лев Лещенко (фото из открытых источников)

Для лечения Лещенко требуется редкий и дорогостоящий препарат, одна упаковка которого стоит примерно 1,8 миллиона рублей (около 800 000 гривен). Сейчас артист проходит новый курс терапии, что заставило его упразднить концерты. В прошлом году Лещенко испытал серьезные осложнения после COVID-19, когда медики две недели сражались за его жизнь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что друг умершей от рака друг популярной певицы опубликовал последнее откровение звезды. Российские пропагандистские СМИ опубликовали одно из последних откровений умершей певицы Жанны Фриске. Издание "7 дней" поделилось отрывком из книги "Блестка", автором которой является ее близкий друг и биограф Геннадий Куркин. По словам певицы, если бы она знала, что роды повлекут за собой такие последствия, она бы не рожала совсем.

Также "Комментарии" писали о том, что кремлевский комик серьезно заболел . В российских медиа еще раз активно говорят о состоянии известного юмориста Евгения Петросяна, являющегося сторонником кремлевского диктатора. Появилось сообщение о том, что он хрипит и потерял голос. Недавно комик обращался к врачам, но потом объяснил, что у него все хорошо — якобы плановая сдача анализов.

Некоторые российские медиа, информируют, что у 77-летнего комика возникли серьезные проблемы с работой сердца, из-за внезапного повышения давления у Петросяна головокружилась, он упал, как следствие — черепно-мозговая травма. После этого стали возникать и другие проблемы. Уже находясь в медицинском учреждении, почтенного возраста юморист внезапно захрипел и потерял голос.

