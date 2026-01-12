logo

2026-й год для Путина может стать еще хуже, чем предыдущий: кто сделает подножку диктатору

Западные аналитики считают, что война истощает ресурсы Кремля и подрывает поддержку внутри элит

12 января 2026, 07:23
Кравцев Сергей

2025-й год не принес российскому диктатору Владимиру Путину заметных успехов в войне против Украины, и перспективы улучшения ситуации выглядят все более сомнительными. Об этом пишет The Wall Street Journal, анализируя военные, экономические и политические итоги года для Кремля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, за прошлый год российские войска захватили менее 1% территории Украины. При таких темпах, отмечают аналитики, России потребуется еще как минимум год, чтобы дойти до границ Донецкой области и установить контроль над территориями, которые Путин выдвигает как предварительное условие для мирных переговоров.

Дополнительным ударом по имиджу Москвы стал быстрый захват американскими военными венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жены. Российский политолог Аббас Галлямов заявил, что этот эпизод наглядно продемонстрировал военную слабость России и деморализовал как общество, так и элиты, особенно с учетом того, что Мадуро был ключевым союзником Кремля. Усилило эффект и задержание США нефтяного танкера, который сопровождался российским военно-морским флотом.

WSJ отмечает, что даже лояльные сторонники войны все чаще выражают недовольство. Военные расходы России в 2025 году оцениваются в 15,5 трлн рублей – в пять раз больше, чем в 2021-м. При этом доходы от нефти и газа в ноябре 2025 года сократились на 34% в годовом выражении. Для покрытия дефицита власти повысили НДС с 20% до 22%, что ускорило рост стоимости жизни.

На фоне инфляции и высоких процентных ставок инвестиции падают, а элиты раздражены заморозкой активов в Европе. Несмотря на репрессии, Путин, по мнению издания, не сможет продолжать войну без поддержки окружения, которое может начать склонять его к переговорам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин не зря так переживает: какой сигнал от США получило окружение диктатора.




Источник: https://www.wsj.com/opinion/the-u-s-could-make-2026-even-worse-for-putin-than-2025-611f9b8f
