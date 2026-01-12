2026 рік для Путіна може стати ще гіршим, ніж попередній: хто зробить підніжку диктатору

2025-й рік не приніс російському диктатору Володимиру Путіну помітних успіхів у війні проти України, і перспективи покращення ситуації виглядають дедалі сумнівнішими. Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи військові, економічні та політичні підсумки року для Кремля.

За даними видання, за минулий рік російські війська захопили менш як 1% території України. За таких темпів, зазначають аналітики, Росії буде потрібно ще як мінімум рік, щоб дійти до кордонів Донецької області та встановити контроль над територіями, які Путін висуває як попередню умову для мирних переговорів.

Додатковим ударом по іміджу Москви стало швидке захоплення американськими військовими венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружини. Російський політолог Аббас Галлямов заявив, що цей епізод наочно продемонстрував військову слабкість Росії та деморалізував як суспільство, так і еліти, особливо з огляду на те, що Мадуро був ключовим союзником Кремля. Підсилило ефект та затримання США нафтового танкера, який супроводжувався російським військово-морським флотом.

WSJ зазначає, що навіть лояльні прихильники війни дедалі частіше висловлюють невдоволення. Військові витрати Росії у 2025 році оцінюються у 15,5 трлн рублів – у п'ять разів більше, ніж у 2021-му. При цьому доходи від нафти та газу у листопаді 2025 року скоротилися на 34% у річному вираженні. Для покриття дефіциту влада підвищила ПДВ з 20% до 22%, що прискорило зростання вартості життя.

На тлі інфляції та високих процентних ставок інвестиції падають, а еліти роздратовані заморожуванням активів у Європі. Незважаючи на репресії, Путін, на думку видання, не зможе продовжувати війну без підтримки оточення, яке може почати схиляти його до переговорів.

