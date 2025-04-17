13 друзей Путина: кто из мировых лидеров подтвердил участие на параде в Москве 9 мая

В Кремле заявили, что более 20 мировых лидеров намерены посетить парад в Москве на 9 мая. Сейчас свое участие в мероприятиях в России подтвердили 13 мировых лидеров. Это самое большое количество иностранных лидеров, которые приедут на парад в Москву за последние 5 лет.

Путин и другие политики на параде 9 мая. Фото из открытых источников

К 2014 году в Москву на 9 мая приезжали в среднем около 50 мировых лидеров. Однако после начала войны России против Украины эта цифра снизилась до 30-ти. Еще одно резкое сокращение визитов в Москву наблюдалось после полномасштабного вторжения РФ.

В 2022 году Путин был один на параде на Красной площади. Однако уже в 2023 году к нему приехало 7 мировых лидеров, а спустя еще год цифра "друзей Путина" выросла до 10. в 2025 году 13 иностранных лидеров подтвердили свое участие в параде в Москве.

Мировые лидеры, подтвердившие визит в Россию на 9 мая:

Белорусский диктатор Александр Лукашенко

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Генеральный секретарь Вьетнама То Лам

Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Премьер-министр Никол Пашинян

Президент Бразилии Лула де Силва

Президент Палестины Махмуд Аббас

Президент Сербии Александар Вучич

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре

Глава КНР Си Цзиньпин

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС объяснили, почему против посещения Москвы на 9 мая. Как отметила представитель Еврокомиссии, это способ дать Путину легитимность в оправданиях российской агрессии.

Также "Комментарии" писали, что Трамп ответил, поедет ли в Москву на "парад победы".