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17-летняя внучка российского клоуна превращается в пластиковый манекен (ФОТО)

Александр Масляков предпочитает игнорировать тот факт, что его несовершеннолетняя наследница превращается в пластиковый манекен.

26 мая 2024, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Таиса Маслякова – ода внучка ведущего КВН и убежденного путиниста Александра Маслякова. В августе ей исполнится всего 18 лет.

17-летняя внучка российского клоуна превращается в пластиковый манекен (ФОТО)

Таисия Маслякова (фото из открытых источников)

Таисия привыкла быть в центре внимания, потому что уже с трех лет ее водили по разным шоу: сначала как солистку детского коллектива Непоседы, позже, как ведущую детского КВН. Но теперь сценическая карьера Масляковой-младшей сейчас притихла. Все равно она все же остается как горячая тема для обсуждений в Сети.

Российские СМИ и подписчики в социальной сети подвергли критике внешность россиянки. Тая выглядит гораздо старше своего юного возраста, однако здесь не виноваты особенности генетики.

Как утверждают, внучка Маслякова давно и серьезно меняет свою внешность – ее подозревают в филерах в губах, скулах и подбородке, пластике груди и "лисьих глазках" – модной сейчас блефаропластике, там внешние уголки глаз поднимают для того, чтобы создать более выразительный взгляд.

Сама Тая Маслякова, ни ее известные родственники изменения во внешности девушки не комментируют.

17-летняя внучка российского клоуна превращается в пластиковый манекен (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у российской телеведущей из-за ботокса потек глаз. Телеведущая Анфиса Чехова хвастается, что ее фигура – это результат ее постоянной работы над собой. При этом 46-летняя Чехова откровенно рассказывает и не скрывает того, что регулярно ходит к косметологу и принимает уколы красоты, чтобы поддерживать тонус кожи на своем лице.

Но последняя из таких процедур явилась причиной плачевного следствия в жизни артистки. На последних фотографиях Анфиса снимается в очках или позирует с одним прикрытым глазом. Недавно в своем блоге в Instagram она рассказала, что с ней произошло. Как оказалось, это не просто новый элемент в ее образе, а вынужденная мера. На очередном сеансе у косметолога она захотела поправить асимметрию бровей, используя те же уколы ботокса. Брови она сравнила, однако один глаз визуально опустился, а век теперь полностью не открывается.
 



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