17-летняя внучка российского клоуна превращается в пластиковый манекен (ФОТО)

Таиса Маслякова – ода внучка ведущего КВН и убежденного путиниста Александра Маслякова. В августе ей исполнится всего 18 лет.

Таисия Маслякова (фото из открытых источников)

Таисия привыкла быть в центре внимания, потому что уже с трех лет ее водили по разным шоу: сначала как солистку детского коллектива Непоседы, позже, как ведущую детского КВН. Но теперь сценическая карьера Масляковой-младшей сейчас притихла. Все равно она все же остается как горячая тема для обсуждений в Сети.

Российские СМИ и подписчики в социальной сети подвергли критике внешность россиянки. Тая выглядит гораздо старше своего юного возраста, однако здесь не виноваты особенности генетики.

Как утверждают, внучка Маслякова давно и серьезно меняет свою внешность – ее подозревают в филерах в губах, скулах и подбородке, пластике груди и "лисьих глазках" – модной сейчас блефаропластике, там внешние уголки глаз поднимают для того, чтобы создать более выразительный взгляд.

Сама Тая Маслякова, ни ее известные родственники изменения во внешности девушки не комментируют.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у российской телеведущей из-за ботокса потек глаз. Телеведущая Анфиса Чехова хвастается, что ее фигура – это результат ее постоянной работы над собой. При этом 46-летняя Чехова откровенно рассказывает и не скрывает того, что регулярно ходит к косметологу и принимает уколы красоты, чтобы поддерживать тонус кожи на своем лице.

Но последняя из таких процедур явилась причиной плачевного следствия в жизни артистки. На последних фотографиях Анфиса снимается в очках или позирует с одним прикрытым глазом. Недавно в своем блоге в Instagram она рассказала, что с ней произошло. Как оказалось, это не просто новый элемент в ее образе, а вынужденная мера. На очередном сеансе у косметолога она захотела поправить асимметрию бровей, используя те же уколы ботокса. Брови она сравнила, однако один глаз визуально опустился, а век теперь полностью не открывается.

