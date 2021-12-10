Лаурет Нобелевской премии мира: конфликт России с Украиной сейчас вполне возможен

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Карина Ожерельева
Люди на властных должностях в России активно пропагандируют идею войны, и конфликт с Украиной сейчас вполне возможен. Такое заявление сделал в пятницу, 10 декабря, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Об этом сообщает Reuters.
Лауреаты Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов и Мария Ресса - Reuters
Получая награду в Ратуше Осло, Муратов сказал, что в России принято считать, что избегающие кровопролития политики слабы, а угрожать миру войной — "долг настоящих патриотов".
Муратов, главный редактор российской газеты "Новая газета", получил награду в 2021 году вместе с Марией Рессой из Филиппин, соучредительницей новостного сайта Rappler, в знак признания их борьбы за свободу слова.
Официальные лица США заявили, что Россия скоро может вторгнуться в Украину после наращивания войск у границы с Украиной. Москва отрицает, что планирует вторжение.
Муратов также отметил, что журналистика в России идет "через темную долину", поскольку более сотни журналистов, СМИ, правозащитников и неправительственных организаций заклеймили как "иностранных агентов".
Среди них Анна Политковская, застреленная в своем жилом доме в Москве 15 лет назад после того, как разозлила Кремль сообщениями о войне в Чечне.
Лауреат Муратова Ресса снова призвала реформировать платформы социальных сетей.
Ресса и Муратов являются первыми журналистами, получившими Нобелевскую премию с тех пор, как немец Карл фон Осицкий получил премию 1935 за раскрытие секретной программы перевооружения своей страны.
В речи Ресса отметила, что фон Осицкий так и не смог получить свою награду, поскольку погиб в нацистском концлагере.
Как сообщали ранее "Комментарии", имена лауреатов премии Государственного банка Швеции им. Нобели в области экономики объявлены 11 октября 2021 г. на торжественной пресс-конференции, которая состоялась в Шведской академии наук в Стокгольме.
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