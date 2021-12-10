Лаурет Нобелевской премии мира: конфликт России с Украиной сейчас вполне возможен

Люди на властных должностях в России активно пропагандируют идею войны, и конфликт с Украиной сейчас вполне возможен. Такое заявление сделал в пятницу, 10 декабря, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Об этом сообщает Reuters.

Лауреаты Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов и Мария Ресса - Reuters

Получая награду в Ратуше Осло, Муратов сказал, что в России принято считать, что избегающие кровопролития политики слабы, а угрожать миру войной — "долг настоящих патриотов".

Муратов, главный редактор российской газеты "Новая газета", получил награду в 2021 году вместе с Марией Рессой из Филиппин, соучредительницей новостного сайта Rappler, в знак признания их борьбы за свободу слова.

"Сильные активно пропагандируют идею войны. Более того, у изголовья некоторых сумасшедших геополитиков война между Россией и Украиной больше не является чем-то невозможным", — заявил Муратов.

Официальные лица США заявили, что Россия скоро может вторгнуться в Украину после наращивания войск у границы с Украиной. Москва отрицает, что планирует вторжение.

Муратов также отметил, что журналистика в России идет "через темную долину", поскольку более сотни журналистов, СМИ, правозащитников и неправительственных организаций заклеймили как "иностранных агентов".

"В России это означает "враги народа", — сказал Муратов, посвятив свою премию "всему сообществу журналистов-расследователей" и погибшим коллегам в "Новой газете".

Среди них Анна Политковская, застреленная в своем жилом доме в Москве 15 лет назад после того, как разозлила Кремль сообщениями о войне в Чечне.

Лауреат Муратова Ресса снова призвала реформировать платформы социальных сетей.

"Нашей наибольшей потребностью сегодня является трансформация этой ненависти и насилия, токсического шлама, текущего по нашей информационной экосистеме", — сказала Ресса.

Ресса и Муратов являются первыми журналистами, получившими Нобелевскую премию с тех пор, как немец Карл фон Осицкий получил премию 1935 за раскрытие секретной программы перевооружения своей страны.

В речи Ресса отметила, что фон Осицкий так и не смог получить свою награду, поскольку погиб в нацистском концлагере.

Как сообщали ранее "Комментарии", имена лауреатов премии Государственного банка Швеции им. Нобели в области экономики объявлены 11 октября 2021 г. на торжественной пресс-конференции, которая состоялась в Шведской академии наук в Стокгольме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!