Лавина на российском курорте: под завалами остались люди (ФОТО, ВИДЕО)

На горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии, Россия, произошло ЧП. В поселке Домбай внезапно сошла лавина, погребя под собой и отдыхающих, и дома. Инцидент произошел на горе Мусса-Ачитара, сообщает Интерфакс.

Под снежными завалами может находиться до 20 человек. Фото: ТАСС

Источник, который цитирует издание, утверждает, что под плотными снежными массами ныне погребены две точки проката горнолыжного снаряжения, а также кафе. Пресс-служба МЧС России дополнительно информировала, что на трассе под лавину могли попасть от 4 до 12 людей. Среди них, вероятно, есть дети.

По сообщению на 15:39 по МСК, стало известно, что спасатели, ведущие поиски пострадавших, обнаружили под завалами лавины женщину. Судя по исходящей информации, отдыхающая получила травмы средней тяжести, нынче находится под присмотром медицинских работников.

Сход лавины произошел в 13:30 по местному времени на высоте 2700 метров. На месте чрезвычайного происшествия продолжают работать специальные бригады, дежурят медики и полицейские. Поиски ведутся силами 170 спасателей и волонтеров, подключены обученные собаки. На горе Мусса-Ачитара организовывают так называемые "минуты тишины", дабы услышать людей, которые могут находиться под толщей снега.



Видео с места схождения лавины публикует канал Карачаево-Черкесской Республики в социальной сети Instagram.

Ранее "Комментарии" сообщали, что непальским альпинистам удалось покорить гору К-2 (Чогори). Стоит отметить, что прежде в зимнее время такой маневр не удавался никому. Из-за огромного количества погибших альпинистов, пытающихся ранее взойти на вершину, Чогори прозвали "горой-убийцей".



Также на портале можно узнать подробности схода ужасной лавины в горах на территории Ирана. Под снегом погибло минимум 10 человек.

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