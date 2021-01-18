Лавина на российском курорте: под завалами остались люди (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
На горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии, Россия, произошло
ЧП. В поселке Домбай внезапно сошла лавина, погребя под собой и отдыхающих, и
дома. Инцидент произошел на горе Мусса-Ачитара, сообщает Интерфакс.
Под снежными завалами может находиться до 20 человек. Фото: ТАСС
Источник, который цитирует издание, утверждает, что под плотными снежными массами ныне погребены две точки проката горнолыжного снаряжения, а также кафе. Пресс-служба МЧС России дополнительно информировала, что на трассе под лавину могли попасть от 4 до 12 людей. Среди них, вероятно, есть дети.
По сообщению на 15:39 по МСК, стало известно, что спасатели, ведущие поиски пострадавших, обнаружили под завалами лавины женщину. Судя по исходящей информации, отдыхающая получила травмы средней тяжести, нынче находится под присмотром медицинских работников.
Видео с места схождения лавины публикует канал Карачаево-Черкесской Республики в социальной сети Instagram.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что непальским альпинистам удалось покорить гору К-2 (Чогори). Стоит отметить,
что прежде в зимнее время такой маневр не удавался никому. Из-за огромного
количества погибших альпинистов, пытающихся ранее взойти на вершину, Чогори
прозвали "горой-убийцей".
Также на
портале можно узнать подробности схода ужасной лавины в горах на территории Ирана. Под снегом погибло минимум 10 человек.
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