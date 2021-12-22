Лавров анонсировал переговоры по гарантиями безопасности с США, рассказав о трех треках

Первый откровенный разговор между Россией и США по "гарантиях безопасности" должен состояться уже в первых месяцах 2022 года. Но о формате и месте переговоров пока говорить преждевременно. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на "РИА Новости", которое цитирует слова главы МИД России Сергея Лаврова.

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Главный российский дипломат отметил, по результатам очередного контакта согласованы организационные модальности дальнейшего сотрудничества.

Сергей Лавров также анонсировал на начало следующего года первый этап переговоров между Россией и США. В январе должна быть определена площадка для переговоров и уже должно быть предметное рассмотрения документа, который в дальнейшем стороны смогут подписать.

Лавров назвал реакцию Вашингтона на предложение Кремля по "гарантиях безопасности" "деловой", а также рассказал о трех треках переговоров.

Глава МИД России проинформировал, что диалог между сторонами появился и это не может не обнадеживать, ведь уже состоялся ряд контактов на уровне помощников президентов, были согласованы основные организационные моменты.

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