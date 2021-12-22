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Лавров анонсировал переговоры по гарантиями безопасности с США, рассказав о трех треках

Переговоры по "гарантиями безопасности" между Россией и США пройдут в ближайшее время

22 декабря 2021, 13:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Первый откровенный разговор между Россией и США по "гарантиях безопасности" должен состояться уже в первых месяцах 2022 года. Но о формате и месте переговоров пока говорить преждевременно. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на "РИА Новости", которое цитирует слова главы МИД России Сергея Лаврова.

Лавров анонсировал переговоры по гарантиями безопасности с США, рассказав о трех треках

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Главный российский дипломат отметил, по результатам очередного контакта согласованы организационные модальности дальнейшего сотрудничества. 

Сергей Лавров также анонсировал на начало следующего года первый этап переговоров между Россией и США. В январе должна быть определена площадка для переговоров и уже должно быть предметное рассмотрения документа, который в дальнейшем стороны смогут подписать.

Лавров назвал реакцию Вашингтона на предложение Кремля по "гарантиях безопасности" "деловой", а также рассказал о трех треках переговоров.

Глава МИД России проинформировал, что диалог между сторонами появился и это не может не обнадеживать, ведь уже состоялся ряд контактов на уровне помощников президентов, были согласованы основные организационные моменты.

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Источник: https://ria.ru/20211222/peregovory-1764874351.html
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