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Лавров цинично расхвалил Трампа за его критику НАТО и Украину

По словам министра, Россия не предпринимала никаких шагов для того, чтобы нарушить свои отношения со странами Запада.

19 февраля 2025, 15:20
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Клименко Елена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу заявления Дональда Трампа, который утверждал, что предварительная поддержка США вступления Украины в НАТО была одной из основных причин войны. Лавров согласился с этим мнением, подчеркивая, что Трамп является первым и единственным западным лидером, открыто признавшим этот фактор.

Лавров цинично расхвалил Трампа за его критику НАТО и Украину

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

"Трамп первый и, по моему мнению, единственный, кто публично отметил, что одна из главных причин украинского кризиса — это агрессивная политика предыдущей администрации США в отношении НАТО. Это важный сигнал, поскольку никто из других западных лидеров не высказывал такую позицию", — заявил Лавров, одобряя слова Трампа.

Также министр отметил, что Россия не предпринимала никаких шагов для того, чтобы нарушить свои отношения со странами Запада.

"Мы не стремимся угождать никому. Мы не делали ничего, чтобы заморозить или разрушить наши отношения с Западом. Мы просто идем своим путем и решаем свои задачи вместе с нашими парламентариями и народом", — сказал он.

Лавров добавил, что главными задачами России является завершение "специальной военной операции" на своих условиях и обеспечение экономической независимости от западных стран и других партнеров.

"Это наши основные задачи, и мы сделаем все, чтобы их достичь. Если через некоторое время наши западные партнеры решат возобновить отношения, мы посмотрим, на каких условиях это можно будет сделать", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова прокомментировала слова своего шефа Сергея Лаврова о том, что речь не может быть о территориальных уступках России в Украине.



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