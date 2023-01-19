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Лавров цинично сравнил россиян с жертвами Холокоста: в Израиле его поставили на место

В МИДе Израиля осуждают слова Лаврова

сегодня, 16:37
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Автор:

Лиля Воробьева

Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало циничное заявление главного дипломата Кремля Сергея Лаврова, где он сравнил россиян с жертвами Холокоста, а политику Америки с поступками Гитлера. Следовательно, в израильском ведомстве такие сравнения кремлевского политика назвали "неприемлемыми". Соответствующее заявление сделал спикер МИД Израиля Лиор Хаит, сообщает ynet.co.il.

Лавров цинично сравнил россиян с жертвами Холокоста: в Израиле его поставили на место

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По его словам, "любое сравнение между текущими событиями и окончательным планом Гитлера по уничтожению евреев искажает историческую правду и наносит ущерб достоинству как погибших, так и выживших. Любое такое сравнение должно быть отвергнуто категорически".

Представитель МИД Израиля добавил, что "Холокост — самый темный период в истории человечества. Такие сравнения неприемлемы".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров сравнил действия Запада с шагами Гитлера и Наполеона . Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил 18 января с длинной речью, где в очередной раз повторил нарративы российской пропаганды. Российский политик приравнял помощь Украине к действиям Гитлера и Наполеона. Глава МИД Российской Федерации во время утренней пресс-конференции начал критиковать Запад через военную помощь Украине. Лавров утверждает, что США предпринимают те же шаги, которые раньше предпринимал Наполеон и Гитлер для уничтожения российских образований. Далее министр иностранных дел РФ продолжил свою пропагандистскую речь, в которой утверждает, что Запад хочет "окончательно решить российский вопрос" и сравнил это с тем, что Гитлер поступал с евреями. Интересно, что российская пропаганда упускает то, что Советский союз в начале войны сотрудничал с Гитлером и подписал пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому было решено разделить Европу.



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Источник: https://www.ynet.co.il/news/article/rjcrwjrjs
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