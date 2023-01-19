Лавров цинично сравнил россиян с жертвами Холокоста: в Израиле его поставили на место

Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало циничное заявление главного дипломата Кремля Сергея Лаврова, где он сравнил россиян с жертвами Холокоста, а политику Америки с поступками Гитлера. Следовательно, в израильском ведомстве такие сравнения кремлевского политика назвали "неприемлемыми". Соответствующее заявление сделал спикер МИД Израиля Лиор Хаит, сообщает ynet.co.il.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По его словам, "любое сравнение между текущими событиями и окончательным планом Гитлера по уничтожению евреев искажает историческую правду и наносит ущерб достоинству как погибших, так и выживших. Любое такое сравнение должно быть отвергнуто категорически".

Представитель МИД Израиля добавил, что "Холокост — самый темный период в истории человечества. Такие сравнения неприемлемы".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров сравнил действия Запада с шагами Гитлера и Наполеона . Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил 18 января с длинной речью, где в очередной раз повторил нарративы российской пропаганды. Российский политик приравнял помощь Украине к действиям Гитлера и Наполеона. Глава МИД Российской Федерации во время утренней пресс-конференции начал критиковать Запад через военную помощь Украине. Лавров утверждает, что США предпринимают те же шаги, которые раньше предпринимал Наполеон и Гитлер для уничтожения российских образований. Далее министр иностранных дел РФ продолжил свою пропагандистскую речь, в которой утверждает, что Запад хочет "окончательно решить российский вопрос" и сравнил это с тем, что Гитлер поступал с евреями. Интересно, что российская пропаганда упускает то, что Советский союз в начале войны сотрудничал с Гитлером и подписал пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому было решено разделить Европу.

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