Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что есть один рецепт, который может быстро остановить войну в Украине. По его словам, именно приостановка военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов может помочь быстро остановить украинский конфликт.

Сергей Лавров

"Уже не раз говорили, что прав был бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, когда заявлял, в свойственной ему манере, что конфликт в Украине можно остановить очень быстро, за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи украинскому режиму. Это ответ на ваш вопрос", — заявил Лавров.

Он цинично добавил, что российская сторона также согласна с оценкой Борреля. Как отметил министр страны-агрессора, глава дипломатии ЕС подразумевал, что делать этого нельзя, потому что сначала нужно нанести стратегическое поражение российской стороне.

При этом Лавров цинично подчеркнул, что "наивность" подобных высказываний понятна, такого мнения придерживаются большинство европейских стран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о планах позвонить кремлевскому диктатору Владимиру Путину, но не делает этого. По его словам, сам Путин со своей стороны неоднократно подчеркивал, что открыт к таким контактам. При этом, глава МИД РФ сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном и указал, чем для них обернулось стремление воевать с Россией.

В то же время спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что России не поступало сигналов от Франции о возможных контактах по украинскому конфликту.



