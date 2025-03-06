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Путин готов поговорить с Макроном, но тот ему не звонит

Лавров сравнил Макрона с Наполеоном

сегодня, 12:51
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Ткачик Олеся

Как заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров, президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о планах позвонить кремлевскому диктатору Владимиру Путину, но не делает этого. По его словам, сам Путин со своей стороны неоднократно подчеркивал, что открыт к таким контактам.

Путин готов поговорить с Макроном, но тот ему не звонит

Эммануэль Макрон

"Господин Макрон периодически заявляет так горделиво, что он позвонит Путину, поговорит с ним. У него такие возможности есть, никто, как говорится, не запрещает", — заявил Лавров.

При этом, глава МИД РФ сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном и указал, чем для них обернулось стремление воевать с Россией.

"В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, — Наполеона, Гитлера — господин Макрон не очень изящно поступает", — сказал Лавров.

В то же время спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что России не поступало сигналов от Франции о возможных контактах по украинскому конфликту.

"Нет, сигналов нет, а решение — только что я говорил об этом долго-долго, излишне может быть пространно", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле отреагировали на обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал его конфронтационным по отношению к РФ. По его словам, Макрон говорит о том, что в Украине должен быть размещен миротворческий контингент. Но, как подчеркнул Песков, Россия не это согласится не может, и это – не новость.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что в России тщательно следили на выступлением Эммануэля Макрона. В частности, официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова прокомментировала его слова о том, что Франция может начать консультации о создании так называемого ядерного зонтика над Европой.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/03/06/25247066.shtml
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