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Лавров цинично заявил, куда лучше направить помощь, которую выделяют Украине

Ларов обвинил Зеленского в «поглощении» сотен миллиардов помощи

сегодня, 16:59
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Ткачик Олеся

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров подыграл Дональду Трампу и его команде, которые заявляли о том, что якобы выделили Украине слишком много денег на войну.

Лавров цинично заявил, куда лучше направить помощь, которую выделяют Украине

Сергей Лавров

Так вот, Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы поглощает сотни и сотни миллиардов долларов, которые можно было бы вложить в развитие стран Африки. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "Большой двадцатки" в ЮАР.

"Безусловно, вопиющим примером служит режим Зеленского, который поглощает, ну или поглощал, по крайней мере, сотни и сотни млрд долларов военной помощи, которые, конечно, могли бы быть потрачены на жизненно важные программы содействия развитию по всему миру, прежде всего в Африке", — сказал российский министр.

Помимо этого, Лавров заявил, что помощь Украине, "выделяемая за счет кражи суверенных активов и сокращения международной помощи развитию", достигла "зашкаливающих масштабов".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп лжет, когда говорит, что Украина получила за три года от Соединенных Штатов 350 млрд долларов помощи, говорит директор программы "Европа и мир" Дмитрий Шульга. По его словам, на самом деле Украина получила около 54 млрд долларов. По информации эксперта, за 2022-24 года Украина получила 31 млрд (точнее, 31,240 млрд) долларов бюджетной помощи (в государственный бюджет). Еще +19 миллиардов кредиты США уже предоставили (Всемирному банку) в 2024, но Украина их еще не получила — должна получить уже в 2025. То есть, в целом США выделили Украине чуть более 50 млрд бюджетной поддержки.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/02/21/25147334.shtml?updated
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