Лавров едет в иностранное турне: кто еще готов говорить с Россией

Глава дипломатического ведомства Кремля Сергей Лавров собирается в новое зарубежное турне. Министр иностранных дел России посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на МИД РФ.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что иностранное турне Лаврова продлится пять дней, с 17 по 21 апреля.

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Российские издания пишут, что у Лаврова запланированы встречи с высшим руководством этих государств и переговоры с главами МИД.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лавров заявил, что Россия и США уже находятся в войне . Россия и США якобы находятся сейчас в "горячей стадии войны". Ибо Вашингтон предоставляет оружие Украине для защиты от российской агрессии. Такое заключение озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Интересно, что российский министр решил даже нарушить законодательство, использовав публично слово "война", официально запрещенное в стране-агрессоре. Ведь по версии Кремля Россия участвует в конфликте, ведет СВО, но никак не войну.

Также "Комментарии" писали о том, почему состоялся разговор Блинкена с Лавровым. Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с июля прошлого года побеседовал по телефону с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Обсуждали задержание и арест в РФ по подозрению в шпионаже представителя американского медиа The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Эксперт-международник, соучредитель аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе. Эксперт напоминает, что Штаты поддерживают мирный план президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающий деоккупацию всех наших территорий, восстановление суверенитета Украины, наказание рашистских военных преступников (от главы государства до обычных воинов). Плюс – уже сделан важнейший шаг посредством решения Международного уголовного суда (МКС) относительно ордера на арест Путина.