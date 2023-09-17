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Лавров испугался нового оружия, которое могут получить ВСУ и заявил о войне США с Россией "руками украинцев"

Лавров твердо убежден, что США ведут войну против РФ

сегодня, 17:18
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров прокомментировал возможную передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS от США. Он заявил, что Америка воюет против России. Такое заявление российский министр сделал в интервью пропагандисту Павлу Зарубину, сообщает российская служба BBC .

Лавров испугался нового оружия, которое могут получить ВСУ и заявил о войне США с Россией "руками украинцев"

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Лавров цинично заявил, что решение США передать Украине ATACMS "не изменит сути происходящего".


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"Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", — заявил Лавров.

Кроме того, он твердо убежден, что Америка ведет войну против России

"Что ни говорили, что руководят этой войной, они доставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну", — пожаловался министр иностранных дел РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров заявил, что Россию обманули, поэтому Москва сменила свою позицию. Глава МИД РФ Сергей Лавров жалуется, что Запад обманул Россию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что после введенных санкций со стороны ООН по КНДР геополитический климат полностью изменился и теперь не отвечает позиции Москвы.

Российский министр прокомментировал ситуации с санкциями по программе ядерного оружия и ракет, под которыми Северная Корея находится с 2006 года. В прошлом году США выступили с очередной резолюцией по продлению этих запретов для КНДР, однако Россия и Китай изменили свою позицию и заблокировали это решение. Лавров объяснил, что Пекин и Москва пошли против США из-за якобы ошибочного обещания, которое Запад должен был дать для гуманитарной помощи для страны.
 



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