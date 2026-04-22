Лавров испугался "сатанизма": Украине и Западу озвучено шокирующее обвинение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с жестким заявлением о религиозной политике Украины, раскритиковав действия властей вокруг Киево-Печерской лавры. Речь идет, в частности, о проведенной ранее проверке и учете реликвий, которую в Украине назвали инвентаризацией святынь. По мнению российского дипломата, за этим процессом скрываются действия, которые он трактует как недопустимые с точки зрения религиозных традиций.

Лавров также заявил, что страны Запада не реагируют на подобные ситуации, а иногда даже, по его убеждению, демонстрируют молчаливую поддержку. В своей риторике он последовал дальше, утверждая, что в отдельных европейских государствах якобы наблюдается распространение явлений, которые он назвал деструктивными для традиционных ценностей.

"За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры, между прочим, кроется узаконенное святотатство, которое осуществляется по попустительству, даже прямая поддержка целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм", — заявил он.

По словам министра, подобные события вызывают резкую реакцию среди верующих, в том числе православных, в разных странах мира. Он подчеркнул, что Россия, по его словам, и дальше намерена отстаивать интересы религиозных общин и реагировать на процессы, которые считает угрожающими.

В завершение Лавров добавил, что Москва продолжит противодействовать, как он это формулирует, навязыванию внешних идеологических подходов и защищать права верующих.

