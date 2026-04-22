Лавров злякався "сатанізму": Україні і Заходу озвучено шокуюче обвинувачення

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із жорсткою заявою щодо релігійної політики України, розкритикувавши дії влади навколо Києво-Печерської лаври. Йдеться, зокрема, про проведену раніше перевірку та облік реліквій, яку в Україні назвали інвентаризацією святинь. На думку російського дипломата, за цим процесом приховуються дії, які він трактує як неприпустимі з точки зору релігійних традицій.

Лавров також заявив, що країни Заходу не реагують на подібні ситуації, а іноді навіть, на його переконання, демонструють мовчазну підтримку. У своїй риториці він пішов далі, стверджуючи, що в окремих європейських державах нібито спостерігається поширення явищ, які він назвав деструктивними для традиційних цінностей.

"За цим бюрократичним формулюванням українського міністерства культури, між іншим, криється узаконене святотатство, яке здійснюється за потурання, навіть пряма підтримка цілої низки європейських країн, де теж буйно розквітає, прямо скажемо, сатанізм", — заявив він.

За словами міністра, подібні події викликають різку реакцію серед віруючих, зокрема православних, у різних країнах світу. Він підкреслив, що Росія, за його словами, і надалі має намір відстоювати інтереси релігійних громад і реагувати на процеси, які вважає загрозливими.

На завершення Лавров додав, що Москва продовжить протидіяти, як він це формулює, нав’язуванню зовнішніх ідеологічних підходів та захищати права віруючих.

