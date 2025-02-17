Как заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров о территориальных уступках Украине в ходе переговоров не может быть и речи. Такую категоричность он объяснил по старой методичке "защитой населения". При этом министр иностранных дел РФ придумал какие-то зверства со стороны Украины, хотя именно РФ стирает с лица земли украинские города и убивает даже детей.

Сергей Лавров

"Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях, и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить как, с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?" — сказал Лавров.

При этом российский дипломат не исключил, что США могут помочь установить мир в Украине.

"Пусть те, кто фантазирует, как США могут помочь урегулированию, а мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть, тем более, что США играют главную роль в украинском кризисе с самого начала", — отметил Лавров.

При этом известно, что ранее иностранные медиа и эксперты допускали, что между Украиной и РФ может произойти обмен "жестами доброй воли". Например, Силы обороны выйдут из Курской области, а российские военные выйдут из Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров заявил о том, что в Соединенных Штатах все чаще начинает звучать тема территориальных уступок в вопросе Украины. Помимо этого, он прокомментировал роль Европы в вопросе урегулирования военного конфликта в Украине. В частности, он заявил, что европейские страны якобы будут "выцыганивать" перемирие в Украине ради ее перевооружения.



