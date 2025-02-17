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Ткачик Олеся
Как заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров о территориальных уступках Украине в ходе переговоров не может быть и речи. Такую категоричность он объяснил по старой методичке "защитой населения". При этом министр иностранных дел РФ придумал какие-то зверства со стороны Украины, хотя именно РФ стирает с лица земли украинские города и убивает даже детей.
Сергей Лавров
При этом российский дипломат не исключил, что США могут помочь установить мир в Украине.
При этом известно, что ранее иностранные медиа и эксперты допускали, что между Украиной и РФ может произойти обмен "жестами доброй воли". Например, Силы обороны выйдут из Курской области, а российские военные выйдут из Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров заявил о том, что в Соединенных Штатах все чаще начинает звучать тема территориальных уступок в вопросе Украины. Помимо этого, он прокомментировал роль Европы в вопросе урегулирования военного конфликта в Украине. В частности, он заявил, что европейские страны якобы будут "выцыганивать" перемирие в Украине ради ее перевооружения.
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