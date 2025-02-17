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Лавров обрадовался, что в США обсуждают территориальный уступки Украины

Лавров заявил, что в ЕС будут «выцыганивать» перемирие для Украины

17 февраля 2025, 13:10
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Ткачик Олеся

Как заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров, в Соединенных Штатах все чаще начинает звучать тема территориальных уступок в вопросе Украины.

Лавров обрадовался, что в США обсуждают территориальный уступки Украины

Сергей Лавров

"Американские представители, которые сейчас в большом количестве рассуждают о том, как подступаться к украинскому кризису, — и пока непонятно, кто же все-таки из них будет уполномочен президентом Трампом выступать на украинском направлении от имени администрации Вашингтона, — они тоже говорят о компромиссах. Действительно начинают упоминать тему территориальных уступок. Надо историю почитать. И президент наш тоже к этому призывает", — заявил Лавров.

Помимо этого, он прокомментировал роль Европы в вопросе урегулирования военного конфликта в Украине. В частности, он заявил, что европейские страны якобы будут "выцыганивать" перемирие в Украине ради ее перевооружения.

Также он намекнул, что РФ против того, чтобы допустить представителей Европы к переговорам по Украине.

"Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?" – сказал глава МИД страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле отреагировали на возможность размещения в Украине миротворческих сил. Как заявил, спикер диктатора Дмитрий Песков, на самом деле якобы никто пока не вел предметных переговоров на тему размещения миротворческих контингентов в Украине.




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Источник: https://tass.ru/politika/23162101
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