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Ткачик Олеся
Как заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров, в Соединенных Штатах все чаще начинает звучать тема территориальных уступок в вопросе Украины.
Сергей Лавров
Помимо этого, он прокомментировал роль Европы в вопросе урегулирования военного конфликта в Украине. В частности, он заявил, что европейские страны якобы будут "выцыганивать" перемирие в Украине ради ее перевооружения.
Также он намекнул, что РФ против того, чтобы допустить представителей Европы к переговорам по Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле отреагировали на возможность размещения в Украине миротворческих сил. Как заявил, спикер диктатора Дмитрий Песков, на самом деле якобы никто пока не вел предметных переговоров на тему размещения миротворческих контингентов в Украине.
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