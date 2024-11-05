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Лавров набросился с обвинениями на Киев из-за Гутерриша: детали

Лавров заявил, что якобы Киев давит на генсека ООН, чтобы он занял сторону Украины

сегодня, 15:16
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Ткачик Олеся

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров набросился на Киев с очередными обвинениями. В этот раз российский дипломат заявил, что украинские власти якобы "оказывают давление" на генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. Главная цель, по мнению Лаврова, заставить генсека принять сторону Украины.

Лавров набросился с обвинениями на Киев из-за Гутерриша: детали

Сергей Лавров

"Киев, демонстрируя присущее ему открытое неуважение к Уставу ООН, продолжает давить на Антониу Гутерриша, чтобы заставить его и весь Секретариат ООН окончательно занять сторону Украины и ее западных спонсоров", — считает Лавров.

По его словам, подобное поведение Киева нарушает пункт 2 статьи 100 Устава ООН, запрещающий государствам оказывать влияние на генсека организации или других ее представителей.

Также Лавров обратил внимание на то, что Гутерриш внесен в базу сайта "Миротворец". Но, как сообщает проект СтопФейк, на украинском сайте Миротворец пока нет ни единого упоминания о Генеральном секретаре ООН Гутеррише, а "скриншот" с информацией о нем был отредактирован и стилизирован под интерфейс Миротворца. Российские официальные лица и СМИ уже не впервые распространяют подобный фейк с целью дискредитации Украины на международной арене.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что буквально накануне Лавров сам раскритиковал Гутерриша. Министр иностранных дел страны-агрессора России призвал генерального секретаря ООН обратить внимание на выступления своего официального представителя Стефана Дюжаррика по трактовке международного права в позициях Секретариата ООН. По его словам, генеральному секретарю стоит позаботиться о более четком освещении интерпретаций международного права, которое дает Секретариат ООН. Также Лавров добавил, что Секретариат имеет "выборочный" подход к трактовке положений Устава ООН в контексте ситуации вокруг Украины.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/11/05/24315853.shtml?updated
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