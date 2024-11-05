Лавров набросился с обвинениями на Киев из-за Гутерриша: детали

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров набросился на Киев с очередными обвинениями. В этот раз российский дипломат заявил, что украинские власти якобы "оказывают давление" на генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. Главная цель, по мнению Лаврова, заставить генсека принять сторону Украины.

Сергей Лавров

"Киев, демонстрируя присущее ему открытое неуважение к Уставу ООН, продолжает давить на Антониу Гутерриша, чтобы заставить его и весь Секретариат ООН окончательно занять сторону Украины и ее западных спонсоров", — считает Лавров.

По его словам, подобное поведение Киева нарушает пункт 2 статьи 100 Устава ООН, запрещающий государствам оказывать влияние на генсека организации или других ее представителей.

Также Лавров обратил внимание на то, что Гутерриш внесен в базу сайта "Миротворец". Но, как сообщает проект СтопФейк, на украинском сайте Миротворец пока нет ни единого упоминания о Генеральном секретаре ООН Гутеррише, а "скриншот" с информацией о нем был отредактирован и стилизирован под интерфейс Миротворца. Российские официальные лица и СМИ уже не впервые распространяют подобный фейк с целью дискредитации Украины на международной арене.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что буквально накануне Лавров сам раскритиковал Гутерриша. Министр иностранных дел страны-агрессора России призвал генерального секретаря ООН обратить внимание на выступления своего официального представителя Стефана Дюжаррика по трактовке международного права в позициях Секретариата ООН. По его словам, генеральному секретарю стоит позаботиться о более четком освещении интерпретаций международного права, которое дает Секретариат ООН. Также Лавров добавил, что Секретариат имеет "выборочный" подход к трактовке положений Устава ООН в контексте ситуации вокруг Украины.



