Лавров намекнул, кто станет следующей «жертвой» после Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Молдова может стать "следующей жертвой развязанной Западом гибридной войны против России". В Кишиневе отреагировали на подобные угрозы российского политика. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "LRT".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Во время выступления на встрече министров ОБСЕ в Скопье глава МИД России заявил, что 20 лет назад Запад "торпедировал" план Москвы по урегулированию приднестровского конфликта, а сейчас "убивает" формат "5+2".

"По сути, Молдова обречена стать следующей жертвой гибридной войны, развязанной Западом против России", — высказался Сергей Лавров.

В свою очередь, молдавское Министерство иностранных дел заявило, что слова Лаврова были "частью враждебных действий, которые Россия предпринимает против страны за последние 30 лет". Впрочем, партнеры Кишинева на Западе помогли успешно преодолеть эти угрозы.

"Молдова безвозвратно находится на европейском пути и сегодня, как никогда, мы требуем немедленного и безусловного вывода российских войск с нашей территории", — заявили в МИД Молдовы.

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