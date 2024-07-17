Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что РФ не планирует участвовать во втором саммите мира, который инициирует Владимир Зеленский.

Делегация РФ не поедет на второй саммит мира. Фото из открытых источников

Глава российского МИДа заявил, что вторая конференция по Украине якобы содержит "неприемлемые для России подходы".

По словам Сергея Лаврова, основой для обсуждений на втором саммите мира является "формула Зеленского", которая не устраивает Россию.

Российский министр также заявил, что "Мероприятие взяло курс на продавливание любой ценой ультиматума Зеленского".

В то же время Сергей Лавров сказал, что Россия готова к переговорам по окончании войны в Украине и системе безопасности в Европе. По его словам, РФ будет настаивать на внесении в любой возможный будущий договор по европейской безопасности "предохранителей от двойного толкования", а также будет "тщательно следить за формулировками и гарантиями".

Как известно, замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина стремится провести второй саммит мира до конца текущего года. Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает приезда представителей России на второй саммит мира. Зеленский сообщил, что поставил задачу, чтобы в ноябре полностью был готов план для проведения второго саммита.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал саммит стран НАТО. В частности, по его словам, военная инфраструктура НАТО постоянно двигается в сторону границ России. "НАТО еще раз подтвердило свою суть — это альянс, созданный для поддержки конфронтации, де-факто он полностью вовлечен в конфликт вокруг Украины", — отметил Дмитрий Песков.