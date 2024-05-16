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Лавров назвал Путина "ишаком": что произошло во время встречи в Китае

Ответ Лаврова дает ясно понять, кто занимает позицию лидера

сегодня, 16:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Руководитель российского министерства иностранных дел Сергей Лавров не смог дать ответ на вопросы, которые будут обсуждать Владимир Путин и Си Цзиньпин в неформальной обстановке после состоявшейся в Пекине официальной встречи. Но, наговорил несколько интересное, называя Путина "ишаком" (то есть ослом), а российскую делегацию — "вежливыми людьми".

Лавров назвал Путина "ишаком": что произошло во время встречи в Китае

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Представитель пропагандистского телеканала "Россия 1" задал вопрос российскому министру о теме, которую обсудят руководители РФ и Китая во время неформального общения. Лавров сказал в ответ, что не знает, что лично будут обсуждать Путин и Си.

"Знаете, как говорят на Востоке, гость — ишак хозяина. Все программы, конечно, зависят от любезных предложений, которые китайский президент, его команда сделали нашему президенту. Все эти детали были согласованы по линии протокола, поэтому все зависит от хозяев . А мы вежливые люди, тем более в гостях", - ответил главный российский дипломат.

На Востоке существует такое выражение. У него есть и другая форма, которая может звучать и так: "Гость — ишак, хозяин — орел". Это многослойное изречение. Он озвучивает покорность и смирение гостя, однако отмечает обязанности хозяина достойно принять визитера. Подтекст еще можно понять иначе: ишак делает грязную и нелегкую работу для блага хозяина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Си Цзиньпин поздравил Путина на встрече в Пекине . Российский диктатор Владимир Путин после так называемой "инаугурации" на пост президента РФ совершил свой первый зарубежный визит в Китай. В ходе встречи с Путиным Си Цзиньпин заявил, что Китай будет для России "добрым соседом, другом и надежным партнером".



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