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Лавров назвал Россию жертвой: что сказал кремлевский дипломат

Лавров не видит перспектив для диалога с западными странами

26 октября 2023, 18:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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26 октября глава дипломатического ведомства Кремля сделал новое заявление о том, что Америка якобы возглавляет "крестовый поход" против стран, "защищающих собственные интересы". Имея в виду Россию. Об этом сообщает агентство EFE.

Лавров назвал Россию жертвой: что сказал кремлевский дипломат

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Агрессия Запада против России является лишь частью крестового похода США и их сателлитов против любого члена международного сообщества, который выглядит независимым и защищает свои национальные интересы", — сказал Лавров.


Министр иностранных дел РФ во время проходящей в Минске международной конференции обвинил США и союзников в создании очага напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который они якобы открыто объявляет “зоной ответственности НАТО”.

"Пропагандируются так называемые индо-тихоокеанские стратегии, направленные на сдерживание Китая, изоляцию России и разрушение открытой и эгалитарной региональной архитектуры, основанной на консенсусе, сложившемся вокруг АСЕАН", — сказал Лавров.

Также Лавров заявил, что Кремль сегодня не видит перспектив для диалога со странами Запада, потому что, по его словам, они "полностью подчинены США".

Кроме того, Лавров уже традиционно обвинил Америку в войне в Украине. По его словам, "без прямого поощрения со стороны США Киев не решился бы встать на путь уничтожения всего русского: языка, образования, СМИ, культуры и православной религии".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров прокомментировал "ядерную" тему. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия РФ по дератификации договора о ядерных испытаниях. Причиной тому, говорит Лавров, стали действия американцев.  



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Обсуждения

Світлана

26 октября 2023, 18:04

Дипломат - цинік.


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