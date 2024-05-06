Лавров назвал условие для мирных переговоров: согласится ли Россия на формулу мира

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не поддерживает формулу мира от Зеленского, а будет воспринимать мирные переговоры по окончании войны только на "основе реалий".



Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Во время интервью для боснийского телеканала АТВ Сергей Лавров подверг критике Саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии. Лавров жалуется, что Швейцария больше "не нейтральное государство" и вводит новые санкции против России.

Российский министр считает, что Саммит мира в Швейцарии основан на "откровенно иллюзорной и русофобской" формуле мира Украины, поэтому Кремль отказывается принимать в нем участие.

"Мы не будем принимать участия в любых мероприятиях, так или иначе продвигающих "формулу мира" Зеленского. Это давно известно. Мы серьезно открыты к переговорам на основе реалий", — сказал Лавров, несмотря на то, что на Саммит мира Россию не приглашали.

Глава МИД РФ заявил, что Россия якобы готова к переговорам, однако на других условиях, в том числе тех стран, которые предлагали свои мирные инициативы раньше, в частности, Китая, Бразилии или ЮАР. По словам Лаврова, Россия будет и дальше вести войну в Украине, выполняя "демилитаризацию и денацификацию".

"Мы будем продолжать решать задачи, поставленные в рамках СВО. Демилитаризация Украины стала необходимым шагом. Это ясно всем перед лицом воинственной клики, которая сейчас руководит в Киеве. Денацификация неизбежна — это тоже ясно всем", — сказал Лавров.

На вопрос, если Запад и Украина согласятся прекратить огонь и сесть за переговоры, Лавров заявил, что России "не с кем разговаривать" о мирных переговорах, добавив, что США, Европа и Украина "не готовы к серьезному разговору".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский сделал новое заявление о мирных переговорах Украины и России.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на мирную конференцию по войне в Украине, которую предложили в Китае.