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Лавров назвал условие для мирных переговоров: согласится ли Россия на формулу мира

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от "демилитаризации и денацификации" Украины. По его словам, Украина и Запад не готовы к мирным переговорам.

сегодня, 11:18
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не поддерживает формулу мира от Зеленского, а будет воспринимать мирные переговоры по окончании войны только на "основе реалий".

Лавров назвал условие для мирных переговоров: согласится ли Россия на формулу мира

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Во время интервью для боснийского телеканала АТВ Сергей Лавров подверг критике Саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии. Лавров жалуется, что Швейцария больше "не нейтральное государство" и вводит новые санкции против России.

Российский министр считает, что Саммит мира в Швейцарии основан на "откровенно иллюзорной и русофобской" формуле мира Украины, поэтому Кремль отказывается принимать в нем участие.

"Мы не будем принимать участия в любых мероприятиях, так или иначе продвигающих "формулу мира" Зеленского. Это давно известно. Мы серьезно открыты к переговорам на основе реалий", — сказал Лавров, несмотря на то, что на Саммит мира Россию не приглашали.

Глава МИД РФ заявил, что Россия якобы готова к переговорам, однако на других условиях, в том числе тех стран, которые предлагали свои мирные инициативы раньше, в частности, Китая, Бразилии или ЮАР. По словам Лаврова, Россия будет и дальше вести войну в Украине, выполняя "демилитаризацию и денацификацию".

"Мы будем продолжать решать задачи, поставленные в рамках СВО. Демилитаризация Украины стала необходимым шагом. Это ясно всем перед лицом воинственной клики, которая сейчас руководит в Киеве. Денацификация неизбежна — это тоже ясно всем", — сказал Лавров.

На вопрос, если Запад и Украина согласятся прекратить огонь и сесть за переговоры, Лавров заявил, что России "не с кем разговаривать" о мирных переговорах, добавив, что США, Европа и Украина "не готовы к серьезному разговору".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский сделал новое заявление о мирных переговорах Украины и России.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на мирную конференцию по войне в Украине, которую предложили в Китае.



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