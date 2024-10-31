Лавров нервно отреагировал на мирные инициативы Украины для окончания войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров резко отреагировал на форму мира и план победы от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров выступил на церемонии открытия Минской международной конференции по евразийской безопасности, где отреагировал на мирные инициативы Украины для окончания войны, в частности, формулу мира, которая предусматривает привлечение к ответственности России за полномасштабное вторжение и последствия войны.

По словам российского министра, Запад и дальше поддерживает формулу мира.

"Запад продолжает продвигать тупиковую, я даже сказал бы тупую "формулу мира" Зеленского, призывающую к капитуляции России", — сказал нервно главный дипломат России Сергей Лавров.

Также глава МИД РФ в подобном тоне оценил план победы Украины, недавно предложенный Зеленским с несколькими пунктами, предусматривающими увеличение военной помощи для Украины в войне против РФ.

"А несколько недель назад этот гражданин (Владимир Зеленский) обнародовал не менее шизофренический "план победы". Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазии не приближают мир в Европе", – заявил Лавров.

Далее Лавров еще раз повторил нарративы российской пропаганды, где обвинил Запад, якобы "развязавший против России руками незаконной власти в Киеве" войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров и российский диктатор Владимир Путин отреагировали на озвученный Зеленским план победы и выставили условия для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Лаврова, который назвал два закона Украины, которые должен отменить Трамп, чтобы начать процесс переговоров для окончания войны.