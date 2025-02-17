В Кремле отреагировали на возможность размещения в Украине миротворческих сил. Как заявил, спикер диктатора Дмитрий Песков, на самом деле якобы никто пока не вел предметных переговоров на тему размещения миротворческих контингентов в Украине.

Дмитрий Песков

"Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах, французы, британцы, это, действительно, так. Но мы с вами знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока предметных разговоров на эту тему никто не вел", — заявил спикер диктатора.

Касаясь темы перспектив размещения британских или немецких миротворческих контингентов в Украине, Песков отметил, что "об этом трудно говорить".

"Это страны — члены НАТО, и таким образом их войска будут размещаться на территории Украины, поэтому это очень сложный вопрос. Пока никаких предметных разговоров на этот счет не велось", — добавил Песков.

При этом известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты The Daily Telegraph написал, что Соединенное Королевство готово отправить войска в Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что команда американского президента Дональда Трампа предложила европейцам сесть за стол переговоров по Украине, разослав вопросник о готовности конкретных стран участвовать в обеспечении мира в Украине.

В частности, по информации Reuters, Соединенные Штаты стремились выяснить, насколько правительства отдельных стран готовы прислать, и если да, то насколько времени и в каком количестве свои войска в Украину. Также американцы поинтересовались, какие санкции европейские правительства готовы или предлагают применить против России. Кроме того, в Вашингтоне есть вопросы по поводу того, какие другие средства (оружие, техника, деньги) правительства готовы предоставить для усиления Украины.



