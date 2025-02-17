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Ткачик Олеся
В Кремле отреагировали на возможность размещения в Украине миротворческих сил. Как заявил, спикер диктатора Дмитрий Песков, на самом деле якобы никто пока не вел предметных переговоров на тему размещения миротворческих контингентов в Украине.
Дмитрий Песков
Касаясь темы перспектив размещения британских или немецких миротворческих контингентов в Украине, Песков отметил, что "об этом трудно говорить".
При этом известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты The Daily Telegraph написал, что Соединенное Королевство готово отправить войска в Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что команда американского президента Дональда Трампа предложила европейцам сесть за стол переговоров по Украине, разослав вопросник о готовности конкретных стран участвовать в обеспечении мира в Украине.
В частности, по информации Reuters, Соединенные Штаты стремились выяснить, насколько правительства отдельных стран готовы прислать, и если да, то насколько времени и в каком количестве свои войска в Украину. Также американцы поинтересовались, какие санкции европейские правительства готовы или предлагают применить против России. Кроме того, в Вашингтоне есть вопросы по поводу того, какие другие средства (оружие, техника, деньги) правительства готовы предоставить для усиления Украины.
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