Лавров объяснил новую угрозу Путина и снова вспомнил о неонацистах

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл угрозу президента Владимира Путина о том, что с поставками нового западного вооружения в Украину российские войска будут начинать наносить удары по тем объектам, которые раньше не атаковали. Российский министр отметил, что Россия будет вдвойне активнее отодвигать линию сопротивления на территории Украины, от которой может исходить угроза. Как передает портал "Комментарии", слова Сергея Лаврова цитирует российский "Интерфакс".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам Лаврова, президент РФ Путин внятно рассказал, как будет реагировать Кремль на поставки новых образцов вооружения Украине. К этому можно лишь добавить, что чем дальнобойнее Запад будет поставлять вооружения Украине, тем дальше российские войска будут отодвигать от своей территории линию, за которой "неонацисты" могут представлять угрозу для РФ.

Отметим, в комментарии российским СМИ президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва кардинально переосмыслит свои военные действия в Украине, если Киев получит обещанные Западом ракеты дальнего действия. В таком случае РФ оставляет за собой право бить по тем объектам в Украине, которые ранее не были поражены.

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