logo

BTC/USD

31426.34

ETH/USD

1914.49

LTC/USD

65.82

USD/UAH

35.65

EUR/UAH

37.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров объяснил новую угрозу Путина и снова вспомнил о неонацистах
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров объяснил новую угрозу Путина и снова вспомнил о неонацистах

Министр иностранных дел РФ заявил, что чем дальнобойнее Киеву будут поставлены РСЗО, тем дальше РФ будет отодвигать фронт

сегодня, 15:12
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл угрозу президента Владимира Путина о том, что с поставками нового западного вооружения в Украину российские войска будут начинать наносить удары по тем объектам, которые раньше не атаковали. Российский министр отметил, что Россия будет вдвойне активнее отодвигать линию сопротивления на территории Украины, от которой может исходить угроза. Как передает портал "Комментарии", слова Сергея Лаврова цитирует российский "Интерфакс".

Лавров объяснил новую угрозу Путина и снова вспомнил о неонацистах

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам Лаврова, президент РФ Путин внятно рассказал, как будет реагировать Кремль на поставки новых образцов вооружения Украине. К этому можно лишь добавить, что чем дальнобойнее Запад будет поставлять вооружения Украине, тем дальше российские войска будут отодвигать от своей территории линию, за которой "неонацисты" могут представлять угрозу для РФ.

Отметим, в комментарии российским СМИ президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва кардинально переосмыслит свои военные действия в Украине, если Киев получит обещанные Западом ракеты дальнего действия. В таком случае РФ оставляет за собой право бить по тем объектам в Украине, которые ранее не были поражены.

Читайте также на портале "Комментарии" — насилие россиян в Украине поднимут на уровне ООН: эксперты в эксклюзивном интервью рассказали нашему изданию, есть ли смысл в таком обсуждении – к чему в итоге могут прийти.

Ранее "Комментарии" сообщали — кульминацией этой войны может стать битва за Запорожье: почему РФ важно закрепиться на этих рубежах – как нужно действовать Украине, чтобы поскорее выбить оккупантов — эксперты рассказали в интервью нашему изданию.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/lavrov-predupredil-chto-chem-dalnoboynee-vooruzheniya-poluchit-ukraina-tem-dalshe-rossiya-otodvinet-liniyu-ugrozy
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!