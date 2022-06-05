Путин снова угрожает Украине: рассказал, куда будет бить, если Киев получит ракеты от США

Как только Украина получит ракеты дальнего действия от США Россия может начать наносить удары по тем объектам Украины, которые раньше российская армия не затрагивала. Как передает портал "Комментарии", такие угрозы в адрес Украины высказал президент России Владимир Путин, общаясь с журналистом телеканала "Россия 1".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин отметил, получение Украиной ракет дальнего действия станет поводом для России, что нужно задуматься и принять решение – наносить удары по тем объектам, которые сегодня уцелели в Украине, потому что по ним удары не наносились.

При этом Путин заявил, что Россия не очень сильно впечатляется от поставок Украине американского оружия, в том числе, американских РСЗО. По словам президента РФ, у украинской армии есть уже похожая артиллерия и дальность ракет советского образца, которые есть на вооружении ВСУ, ничем не уступает тем образцам, которые могут прийти в Украину из США.

Лидер россиян считает, что поставками из-за рубежа украинская армия пытается восполнить те потери в технике, которые есть на поле боя. Но эти поставки, уверен Путин, никак не влияют на ход войны и не могут его кардинально переломить в пользу Украины.

Отметим, ранее командир оперативно-тактической группировки "Север" Дмитрий Красильников рассказал, зачем Украине дальнобойная артиллерия. Украинский военный отметил, что это единственный путь, как уничтожить вражескую артиллерию, и расчисть путь для наступления украинской пехоты.

Читайте также на портале "Комментарии" — кого в ЕС мы уже потеряли: эксперты рассказали, как Украине пробудить "уставшую" Европу – как победить россию в войне.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!