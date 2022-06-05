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Путин снова угрожает Украине: рассказал, куда будет бить, если Киев получит ракеты от США

Президент РФ грозится, что Россия может усилить обстрелы ракетами территории Украины

сегодня, 13:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Как только Украина получит ракеты дальнего действия от США Россия может начать наносить удары по тем объектам Украины, которые раньше российская армия не затрагивала. Как передает портал "Комментарии", такие угрозы в адрес Украины высказал президент России Владимир Путин, общаясь с журналистом телеканала "Россия 1".

Путин снова угрожает Украине: рассказал, куда будет бить, если Киев получит ракеты от США

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин отметил, получение Украиной ракет дальнего действия станет поводом для России, что нужно задуматься и принять решение – наносить удары по тем объектам, которые сегодня уцелели в Украине, потому что по ним удары не наносились. 

При этом Путин заявил, что Россия не очень сильно впечатляется от поставок Украине американского оружия, в том числе, американских РСЗО. По словам президента РФ, у украинской армии есть уже похожая артиллерия и дальность ракет советского образца, которые есть на вооружении ВСУ, ничем не уступает тем образцам, которые могут прийти в Украину из США.

Лидер россиян считает, что поставками из-за рубежа украинская армия пытается восполнить те потери в технике, которые есть на поле боя. Но эти поставки, уверен Путин, никак не влияют на ход войны и не могут его кардинально переломить в пользу Украины.

Отметим, ранее командир оперативно-тактической группировки "Север" Дмитрий Красильников рассказал, зачем Украине дальнобойная артиллерия. Украинский военный отметил, что это единственный путь, как уничтожить вражескую артиллерию, и расчисть путь для наступления украинской пехоты.

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Источник: https://smotrim.ru/video/2421209?fbclid=IwAR2MFw5EjgX01VmL6YsG4gqWvRO_KA6B0H_XtA_heq8LwopIjWwkYLWT220
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