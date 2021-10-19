Лавров объяснил, почему расширения «Нормандского формата» не будет

Расширения "Нормандского формата" за счет присоединения к переговорной группе США не произойдет. Причина не в позиции России, а в позиции других участников переговоров – Германии и Франции, которые еще раньше дали понять, что Вашингтон в этой четверке лишний. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РБК-Украина.

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Во время брифинга глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил, что разговор о том, чтобы Вашингтон присоединился в "Нормандскому формату" подымался давно. Первый раз еще, когда госсекретарем США был Джон Керри. Лавров вспомнил, что во время одного из визитов Керри в Москву президент РФ Путин сам предложил американской стороне присоединиться к переговорам, обосновывая это тем, что США имеют огромное влияние на Украину. Керри в ответ пообещал подумать над этим предложением.

Сергей Лавров отметил, потом такое предложение о расширении "Нормандского формата" за счет США было предложено Германии и Франции. Но из Берлина и Парижа пришел негативный ответ на такую инициативу. позиция была объяснена так, что переговоры должны продолжаться в том формате, в котором состоялось подписание Минских соглашений.

Сам же Лавров отметил, если США имею такое большое влияние на президента Украины и, если они знают, как помочь продвигать Минские соглашения к стадии реализации, то "дело можно решить очень быстро".

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