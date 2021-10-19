logo
Русский Українська

BTC/USD

62168.60

ETH/USD

3797.06

LTC/USD

188.07

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров объяснил, почему расширения «Нормандского формата» не будет
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров объяснил, почему расширения «Нормандского формата» не будет

Германия и Франция уже отказывали в расширении "Нормандского формата" за счет США

сегодня, 14:55
Автор:

Кравцев Сергей

Расширения "Нормандского формата" за счет присоединения к переговорной группе США не произойдет. Причина не в позиции России, а в позиции других участников переговоров – Германии и Франции, которые еще раньше дали понять, что Вашингтон в этой четверке лишний. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РБК-Украина.

Лавров объяснил, почему расширения «Нормандского формата» не будет

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Во время брифинга глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил, что разговор о том, чтобы Вашингтон присоединился в "Нормандскому формату" подымался давно. Первый раз еще, когда госсекретарем США был Джон Керри. Лавров вспомнил, что во время одного из визитов Керри в Москву президент РФ Путин сам предложил американской стороне присоединиться к переговорам, обосновывая это тем, что США имеют огромное влияние на Украину. Керри в ответ пообещал подумать над этим предложением.

Сергей Лавров отметил, потом такое предложение о расширении "Нормандского формата" за счет США было предложено Германии и Франции. Но из Берлина и Парижа пришел негативный ответ на такую инициативу. позиция была объяснена так, что переговоры должны продолжаться в том формате, в котором состоялось подписание Минских соглашений.

Сам же Лавров отметил, если США имею такое большое влияние на президента Украины и, если они знают, как помочь продвигать Минские соглашения к стадии реализации, то "дело можно решить очень быстро".

Также читайте на портале "Комментарии" — Сергей Лавров обвинил НАТО и другие западные структуры в поддержке "неонацистов в Украине".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/germaniya-frantsiya-otkazyvali-rasshirenii-1634642387.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ