Лавров отреагировал на возможное присутствие западных войск в Украине в будущем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность украинских партнеров отправить свои войска на территорию Украины. По его словам, Россия готова к присутствию иностранных войск в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД России Сергей Лавров об иностранных войсках в Украине. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации заявил, что Кремль готов к тому, чтобы вести военные действия на территории Украины против иностранных войск.

"Если Запад хочет сразиться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Москва к этому готова", – сказал Лавров.

Также Лавров заявил, что Кремль готов к мирным переговорам, однако Украина должна отдать оккупированные территории России.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправить иностранные войска в Украину. По его словам, это возможно при соблюдении нескольких условий, в частности, прорыва российских сил в Украине, а также запроса о помощи от украинской власти. Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните объявила, что получила разрешение от правительства по поводу отправки литовских солдат в Украину, однако для этого требуется запрос от президента Владимира Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на сайте президента 7 мая появилась петиция с призывом к Владимиру Зеленскому принять решение и разрешить иностранным войскам войти в Украину для противостояния российской агрессии. Через несколько дней петиция получила более 3 тыс. голосов.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на петицию с разрешением ввести иностранные войска в Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков указал, что это "опасно".