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Лавров отреагировал на реакцию Запада по поводу переговоров между РФ и США

Лавров заявил, что разговор между РФ и США возвращают мир «к нормальности»

сегодня, 17:27
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Ткачик Олеся

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что западные государства реагируют на диалог, который происходит между Вашингтоном и Москвой, как на факт предательства. Такую реакцию он назвал "нездоровой".

Лавров отреагировал на реакцию Запада по поводу переговоров между РФ и США

Сергей Лавров

По его словам, что руководство Европейского Союза, а также НАТО воспринимает "сам факт того, что представители двух великих держав сели и поговорили, изложили каждый свою позицию" как "предательство интересов Запада".

При этом Лавров считает, что на самом деле "все приветствовали" встречу представителей РФ и США.

"Все понимают, что это не конец эпохи противостояния России и Запада, но то, что начало разговора само по себе является возвращением к нормальности, это признают и приветствуют абсолютно все", — заявил Лавров.

В то же время известно, что Лавров заявил, что по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде стороны достигли взаимопонимание в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, удалось достичь согласия по поводу того, что мир возможен только путем ликвидации коренных причин конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров резко осудил позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте по украинскому конфликту, назвав ее "вакханалией". Глава МИД РФ сообщил, что российская сторона якобы располагает информацией, которая указывает на то, что генсек НАТО Марк Рютте "оказывает давление" на президента Украины Владимира Зеленского. Как заявил Лавров, Рютте "убеждает" Зеленского не идти на переговоры с Россией до достижения определенных условий.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/02/21/25147532.shtml?updated
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