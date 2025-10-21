Кремлевский министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Польши посадить самолет Путина, если он будет лететь в Венгрию, актом терроризма. Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Я здесь слышал, что господин [министр иностранных дел Польши Радослав] Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента [России Владимира] Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет".

В этом контексте Лавров пытался использовать дело о взрывах на "Северных потоках". Мол, Польша оправдывает террористический акт, а теперь и самолету Путина угрожает. По его мнению, "это очень и очень показательные дела".

"Я по-прежнему сейчас [Владимира] Зеленского и его команду провоцируют поляки, оправдавшие этот террористический акт. Польша через официальный суд – официально суд принял решение, оправдывающее теракт против "Северных потоков", а теперь еще министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера", – пытается все примешивать в кучу Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Владимир Путин неоднократно заявлял, что для окончания войны в Украине нужно устранить так называемую "первопричину". Недавно это заявление повторил также глава МИД РФ Сергей Лавров, сказавший, что Россия не может прекратить боевые действия прямо сейчас, ведь не были решены "первопричины" войны. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что означают слова руководства РФ.

Андрей Коваленко заявил, что главная задача России состоит в уничтожении Украины. По его словам, это и есть главная "первопричина" о которой говорит российское руководство, включая Путина.

