Лавров відповів на заяву Сікорського про те, що Польща може посадити літак Путіна

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Кремлівський міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяву Польщі посадити літак Путіна, якщо він буде летіти до Угорщини, актом тероризму. Відповідну заяву він зробив за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Ефіопії Гедіоном Тимотевосом.
Сергій Лавров (фото з відкритих джерел)
В цьому контексті Лавров намагався використати справу про вибухи на "Північних потоках". Мовляв, Польща виправдовує терористичний акт, а тепер ще й літаку Путіна погрожує. На його думку, "це дуже і дуже показові справи".
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Володимир Путін неодноразово заявляв, що для закінчення війни в Україні потрібно усунути так звану "першопричину". Нещодавно цю заяву повторив також очільник МЗС РФ Сергій Лавров, який сказав, що Росія не може припинити бойові дії прямо зараз, адже не були вирішені "першопричини" війни. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що означають слова керівництва РФ.
Андрій Коваленко заявив, що головне завдання Росії полягає у знищенні України. За його словами, це і є головна "першопричина" про яку говорить російське керівництво, включно з Путіним.