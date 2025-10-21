logo_ukra

Лавров відповів на заяву Сікорського про те, що Польща може посадити літак Путіна

Лавров заявив, що поляки нібито тепер і самі готові здійснювати терористичні акти

21 жовтня 2025, 19:45
Лиля Воробьева

Кремлівський міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяву Польщі посадити літак Путіна, якщо він буде летіти до Угорщини, актом тероризму. Відповідну заяву він зробив  за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Ефіопії Гедіоном Тимотевосом.

"Поляки тепер і самі готові здійснювати терористичні акти. Я тут чув, що пан [міністр закордонних справ Польщі Радослав ] Сікорський погрожував, що безпека літака президента [Росії Володимира] Путіна в разі його направлення до Будапешта на пропонований ймовірний саміт з [президентом США Дональдом] Трампом, безпека Путіна в повітряному просторі Польщі забезпечена не буде", — поскаржився сказав Лавров.

 В цьому контексті Лавров намагався використати справу про вибухи на "Північних потоках". Мовляв, Польща виправдовує терористичний акт, а тепер ще й літаку Путіна погрожує. На його думку, "це дуже і дуже показові справи". 

к і раніше зараз [Володимира] Зеленського і його команду провокують поляки, які виправдали цей терористичний акт. Польща через офіційний суд — офіційно суд прийняв рішення, що виправдовує теракт проти "Північних потоків", а тепер ще міністр закордонних справ каже, що якщо польський суд вимагатиме, то ми будемо перешкоджати вільному руху літака російського лідера", — намагається все домішати в купу Лавров.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Володимир Путін неодноразово заявляв, що для закінчення війни в Україні потрібно усунути так звану "першопричину". Нещодавно цю заяву повторив також очільник МЗС РФ Сергій Лавров, який сказав, що Росія не може припинити бойові дії прямо зараз, адже не були вирішені "першопричини" війни. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що означають слова керівництва РФ.

Андрій Коваленко заявив, що головне завдання Росії полягає у знищенні України. За його словами, це і є головна "першопричина" про яку говорить російське керівництво, включно з Путіним.

 



Джерело: https://tass.ru/politika/25406385
