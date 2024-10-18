Лавров озвучил новые фантазии Кремля по окончанию войны и старту переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с громкими заявлениями относительно готовности Кремля прекратить войну в Украине, но только после выполнения Киевом и Западом ряда условий. Главное, на чем настаивает Москва, это на изменении внешнеполитического курса Украины и внутренней политики. Как передает портал "Комментарии", свое заявление российский министр сделал по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3" в Стамбуле.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что первое требование России – отказ Украины от вступления в НАТО и обретение нейтрального статуса.

Глава МИД РФ также настаивает на "решении проблем с русским и русскоязычным населением".

Сергей Лавров в очередной раз повторил пропагандистские тезисы Кремля, обвинив Украину в нарушении прав русскоговорящих граждан.

Отдельное внимание Лавров уделил религиозному вопросу. Он обвинил Украину в "уничтожении УПЦ". Российский министр также заявил, что РФ не согласится на ситуацию, когда Украина сможет "использоваться Западом для создания угрозы безопасности РФ".

Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что Россия будет готова завершить так называемую "специальную военную операцию" только в том случае, если будут "устранены угрозы", которые исходят от Украины.

При этом глава МИД страны-агрессора напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин еще 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию "конфликта". Среди них, например, полный вывод Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также "признание территориальных реалий", которые закреплены в российской конституции. Кроме того, РФ хочет, чтобы Украина согласилась на нейтральный внеблоковый безъядерный статус.



